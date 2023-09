Acervo Maria da Glória promove I Colóquio em 19 de outubro

A importância dos acervos literários para a leitura e a memória” é tema do I Colóquio do Acervo Maria da Glória Sá Rosa que acontece no dia 19 de outubro, no auditório da Unidade Universitária de Campo Grande – Santo Amaro, das 14h00 às 21h00. Com o objetivo promover o diálogo entre pesquisadores das áreas de literatura e ciências da linguagem, em torno da temática dos acervos literários e arquivos pessoais, em uma perspectiva de conservação da memória e do ensino de literatura.

O Colóquio conta com a presença de especialistas em estudos sobre acervos literários e cultura sul-mato-grossense, e também se propõe a divulgar as pesquisas e atividades desenvolvidas no Acervo Maria da Glória Sá Rosa, inaugurado em 2019 na UEMS de Campo Grande.

O evento será presencial e gratuito, aberto a toda comunidade. Para participar inscreva-se pelo link https://doity.com.br/coloquioacervoglorinha. Serão oferecidos certificados de 10h aos participantes de todas as atividades. Para contato envie mensagem para [email protected].

Neste lugar de memória, encontra-se a biblioteca original da escritora, professora e incentivadora cultural Maria da Glória Sá Rosa, personalidade de destaque na formação da identidade sócio-cultural de Mato Grosso do Sul.

