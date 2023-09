Os impactos da imprudência no trânsito na sociedade será tema de audiência pública nesta segunda-feira

A Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, em parceria com o Departamento Estadual de Trânsito (Detran-MS) realiza uma audiência pública com o tema “Como as escolhas no trânsito impactam a sociedade”, no próximo dia 18 de setembro, segunda-feira.

O evento, que inicia às 13h30, será realizado no Plenário Deputado Júlio Maia, com a participação de autoridades de trânsito e o público em geral.

A audiência é uma proposição do deputado Junior Mochi em parceria com o Departamento Estadual de Trânsito (DETRAN) e faz parte das ações da Semana Nacional do Trânsito (SNT). “Esse é um momento muito importante para discutir segurança no trânsito, ações contundentes e como deve ser nosso comportamento em prol de um trânsito mais humano e seguro”, comentou a diretora de Educação de Trânsito do Detran-MS, Andrea Moringo.

Para o deputado é necessário sensibilizar a população acerca desses problemas, alertando sobre as responsabilidades de cada indivíduo no trânsito. “O comportamento inconsequente tem gerado um trânsito menos seguro. Alta velocidade, dirigir sem CNH e alcoolemia são os principais fatores de riscos, verificados no número de pessoas que morrem e se acidentam em consequência de imprudência e desrespeito às leis”, disse Mochi.

Com informações da ASCOM Detran-MS.

