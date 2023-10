Acervo Abril realiza parceria para viabilizar contéudos da MTV Brasil

Após anos de dedicação e esforço para manter viva a memória da MTV Brasil de forma independente, um sonho se tornou realidade. Agora, a equipe por trás de um projeto de resgatar os conteúdos produzidos pela antiga emissora é oficialmente reconhecida e estabeleceu uma parceria com o Acervo Abril, responsável pelo valioso conteúdo produzido pelo canal.

A trajetória da equipe, liderada por Caio, representante da “MTV que deu certo” no twitter e Instagram, é marcada por uma paixão inabalável pela MTV Brasil. Ao longo de mais de três anos, eles trabalharam incansavelmente para preservar a história da emissora de maneira independente, acumulando arquivos gravados pela equipe e pelo público que os acompanha.

“Foi há pouco mais de três anos que começamos essa jornada, lutando diariamente para manter viva a história da MTV Brasil de forma independente, com arquivos gravados por nós da equipe e pelo nosso fiel público. Nosso amor pela emissora nos impulsionou a lutar incansavelmente por ela”, ressalta Caio, o representante da rede MTV que deu certo.

Ao lado de Felipe, representante da rede “MTV Brasil Memórias”, a equipe teve uma ideia inovadora: criar uma petição em prol da disponibilização do acervo da MTV Brasil. Essa iniciativa contou com o apoio de muitas pessoas, embora tenham enfrentado descrença por parte de alguns.

Felipe comenta: “Foi com esse objetivo em mente que nós três tivemos a ideia de criar uma petição em prol da disponibilização do acervo da MTV Brasil. Conseguimos o apoio de muitas pessoas, embora tenhamos enfrentado descrença por parte de alguns.”

Leandro, à frente do projeto DiskMTVBR, acrescenta com entusiasmo: “Estamos aqui para anunciar que deu certo! A partir de agora, o MTV Memórias, DiskMTV e MTV Que Deu Certo são parceiros oficiais do Acervo Abril.”

Com essa parceria consolidada, a equipe não vê a hora de iniciar novos projetos para viabilizar e digitalizar o acervo, oferecendo aos fãs da MTV Brasil a oportunidade de reviver momentos marcantes e conhecer ainda mais a história desse ícone da cultura jovem brasileira.

Confira o anúncio nas redes sociais do projeto:

O sonho se tornou realidade!

Depois de anos mantendo a memória da MTV Brasil viva de maneira independente, a partir de agora somos oficialmente reconhecidos e parceiros do Acervo Abril (responsável pelo conteúdo produzido pelo canal). pic.twitter.com/rIXAAhJSWL — A MTV Brasil Que Deu Certo (@amtvquedeucerto) September 30, 2023

