Eleições Conselho Tutelar: Veja a lista dos 40 conselheiros eleitos na Capital

No domingo (1º), foi realizada em todo o Brasil, a eleição para escolha de conselheiros tutelares, que assumirão seus cargos em 2024, para um mandato de quatro anos. Em Campo Grande, os eleitores escolheram nomes para 40 conselheiros titulares e 80 suplentes, que atuarão em defesa e garantindo os direitos das crianças e adolescentes, nos 56 locais de votação.

A apuração dos votos foi feita na sede do CMDCA (Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente). Os candidatos eleitos para conselheiro tutelar em Campo Grande, são:

Anna Paula Falcão

Ana Clara Sanches

Ana Cláudia Palmeira

Letícia Louveira

Carol Marquez Zamboni

Débora Machado Castro

Tatiane Oliveira

Larissa Abdo

Moisa Nascimento

Raffael Oliveira Brugeff

Syelli Ferreira Correa Pereira

Silvana M

Adriana Marques

Renata Carla de Lima

Adriano Vargas

Aline Ayala

Any Gabrieli Ribeiro

Cris Cantieri

Suellen Gomes

Fernanda Valiente

Jacob Alpires Silva Filho

Tia Micheli

Eliane Diniz de Souza

Sandra

Gislaine Spessoto

Cristiane Souza

Joana Queiroz

Professora Nathália Oliveira

Huanna Porto

Heloisa Oliveira

Hellen Queiroz (sub judice)

Conselheira Suelen Leme

Carol Kalache

Suênia

Marcelo Marques (sub judice)

Bianca Varoni

Daniel Castro Lima

Mariany Ferreira Macedo

Adriana Dias

Professora Gleice

De acordo com a CMDCA, foram registradas 10 denúncias, envolvendo aglomeração, boca de urna, entrega de santinho, problema técnico com uma urna, que foi substituída. O TRE-MS (Tribunal Regional Eleitoral) disponibilizou 110 urnas eletrônicas para o votação, além de 16 urnas reservas, que estavam disponíveis caso fosse necessária substituição.

