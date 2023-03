“Ação Social” agita região do Anhanduizinho neste sábado

A prefeitura da Capital organizou neste sábado (25), ‘Todos em Ação – A Prefeitura mais perto de você’, na região do Anhanduizinho com diversas atividades e ações que beneficiam a comunidade e fortalecem os vínculos.

O evento trouxe mais de 70 serviços gratuitos para os moradores da região. Atividades culturais e recreativas, atendimentos de saúde, avaliação física, cortes de cabelo, emissão de documentos e feira de emprego, são algumas das opções disponíveis a população do Anhaduizinho, nesta primeira edição da ação, em 2023.

Dentre as diversas ações das mais variadas pastas a Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran) promove atividades de educação para o trânsito com o Clube do Setinha, orientações voltadas ao passe do estudante e expedição da credencial do idoso. A Agência Municipal de Habitação e Assuntos Fundiários (Amhasf) estará com serviços de renegociação de dívidas e outros cadastros.

Na tenda da Secretaria da Juventude (Sejuv), os que passarem pelo ‘Todos em Ação’ encontrarão oportunidades para o mercado de trabalho com vagas de emprego e estágio, e ainda podem realizar inscrições para cursos profissionalizantes, agendar a emissão da 1ª via do RG e fazer consulta com nutricionistas.

Assim também como a tenda da Fundação Social do Trabalho (Funsat), que vai ofertar vagas para o mercado de trabalho, além de orientação para acesso a carteira de trabalho e o seguro desemprego.

“Assim como nas edições anteriores, levaremos novamente esse mutirão de serviços a todas as regiões urbanas de Campo Grande. Um programa que nos alegra muito, por nos permitir estar um mais perto da nossa população, além de poder proporcionar esses serviços com mais celeridade. Nos traz alegria ouvir das comunidades que o ‘Todos em Ação’ traz esse sentimento de pertencimento ao campo-grandense”, ressalta a prefeita Adriane Lopes, que no decorrer da semana terá uma agenda no local com o Gabinete Itinerante, ouvindo e atendendo pessoalmente as demandas da população.

E o sentimento de pertencimento e prioridade cresce nos bairros. “A Prefeita está de parabéns porque estimula na prática o crescimento dos líderes comunitários, que são as pessoas que lutam com intensidade pelo bem e necessidades da comunidade. A alegria e esperança está renascendo aqui, estamos nos sentindo cuidados e olhados com essa dedicação da equipe, que já começou por aqui, com muito respeito à nossa comunidade”, avalia Rubens Alcântara, líder comunitário do Dom Antônio Barbosa.

O Todos em Ação também vai prestar atendimento para os animais de estimação para os moradores da Região Anhanduizinho com atendimento veterinário, vermifugação, microchipagem e encaminhamentos para castração.

No sábado, a ação terá início às 8 horas, na Escola Municipa Tomaz Ghirardelli, com mais de 70 serviços disponíveis, que vai até o meio-dia e se estender no decorrer da semana com a oferta de cursos e serviços com horários diferenciados.

Serviço

Programa Todos em Ação na região do Anhanduizinho

Data: 25 de março (sábado)

Horário: das 8h ao meio-dia

Local: Escola Municipal Tomaz Ghirardelli

Endereço: Rua Lúcia dos Santos, nº 386, Parque do Lageado

Fotos: crédito / Marcos Maluf

