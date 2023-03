Sayuri Baez questiona sistema de Saúde e cobra explicações

A vereadora Sayuri Baez (Republicanos), esteve na Capital e durante entrevista exclusiva para o Portal O Estado MS nesta sexta-feira (24), ela revelou o “caos” da Saúde em Três Lagoas, cidade localizada a 310 km da Capital, que com mais de 140 mil habitantes possui apenas uma UPA, superlotada.

A vereadora, faz parte do grupo de parlamentares independentes da Casa de Leis da cidade, sendo assim ela enfrenta desde o início do mandato o enorme desafio em legislar em prol da população, sem recursos como requerimentos e outras ferramentas que a base não permite que ela use, acaba tendo apenas suas redes sociais e o trabalho de corpo a corpo, e foi assim que conseguiu alertar sobre o problema que entope do sistema e as pessoas padecem.

Foi após fazer uma postagem em sua rede “UPA pede socorro”, que autoridades responsáveis ouviram o clamor da população.

Provocado por ela, autoridades se reuniram e decidiram que farão no próximo dia 30 na cidade, porém sem lugar definido ainda, uma reunião para ver onde estão os erros e gargalos que já que existem e como envolverem o hospital regional para colaborar com o sistema superlotado e enormes filas.

Sayuri explicou que nos horários de pico as pessoas chegam a ficar mais de cinco horas com dor aguardando por atendimento, conforme a classificação do seu problema. “É inadmissível uma cidade com mais de 140 mil habitantes, capital da celulose, pioneira em desenvolvimento e uma das cidades que mais emprega no Brasil, ter somente uma unidade de pronto atendimento 24 horas, que não suporta a demanda nos horários de pico, onde um cidadão chega a passar mais de 5 horas com dor em uma fila para ser atendido, ou meses na fila de atendimento para uma consulta ou cirurgia. Temos em Três Lagoas, diversos postos de saúde nos bairros que poderiam atender em horário estendido para desafogar o UPA, ou até mesmo, liberar o hospital regional construído recentemente em nossa cidade, para o atendimento de toda a população, pois hoje ele só atende crianças até 12 anos.”, questionou a parlamentar.

Ela também explicou que o diretor presidente do atual Conselho Municipal de Saúde, Milton Gomes Silveira tem realizado um importante trabalho e prontamente marcou a reunião com o Core, sistema responsável pelo sistema de regulação da Saúde no Estado. Os atendimentos precisam passar por este órgão para que as vagas sejam disponibilizadas.

A vereadora alertou este problema porque há a superlotação da única UPA, com problemas para conseguir vaga no hospital Auxiliadora e pessoas precisando vir para outros municípios como Campo Grande que também enfrenta uma situação delicada sendo que recentemente o hospital Regional foi inaugurado.

Ela sugeriu que os postos ficassem até horários como 23h, alguns deles pelo menos, para auxiliar nesta enorme fila de pacientes que aguardam por atendimento, já que existe uma única UPA. “Sonho com uma Saúde de qualidade para todos os munícipes”, desabafou Sayuri durante entrevista ao Estado Play.

