Inclusão é comemorada com muitas atividades na Capital

Governo do Estado homenageia a inclusão e neste sábado em alusão ao Dia da Mulher e o Dia Internacional da Síndrome de Down, comemorados neste mês de março, neste sábado (25), acontece o passeio ciclístico para cegos e roda de capoeira inclusiva, em Campo Grande.

A programação é voltada para que pessoas com deficiência, de todas as idades, aproveitem momentos de lazer com atividade física gratuitamente. O passeio ciclístico é uma realização do Ismac (Instituto Sul-Mato-grossense para Cegos Florivaldo Vargas) e da Associação dos Deficientes Visuais de Mato Grosso do Sul.

Para a subsecretária de Políticas Públicas para a Pessoa com Deficiência, Telma Nantes de Matos, a pedalada em comemoração ao 8 de março é uma ação de empoderamento.

“O passeio será em bicicletas tandem, aquelas em que uma pessoa que enxerga vai à frente e atrás a pessoa cega ou baixa visão. É uma atividade que demonstra que mulheres cegas também estão aí no lazer, entretenimento e neste universo de vida saudável”, destaca Telma.

Desde 2015 que a Praça Indígena, no Mercadão, é palco para a roda de capoeira inclusiva do professor Josemar Araújo, o Vermelho. A ação deste sábado será em comemoração ao Dia Internacional da Síndrome de Down, festejado no último dia 21.

Subsecretária de Políticas Públicas para a Pessoa com Deficiência, Telma Nantes enfatiza que a roda é exemplo de promoção de inclusão e visibilidade. “Mostra que as pessoas com deficiência ocupam todos os espaços, e precisamos trabalhar muito a questão da acessibilidade e inclusão no Estado, este é o nosso papel”.

A roda é aberta a pessoas com síndrome de Down, autismo, deficiência física, auditiva, visual e intelectual. “Convidamos as pessoas a participarem e serem as protagonistas de sua história, contribuindo para a construção da sociedade e se apropriando da cultura da capoeira inclusiva”, ressalta Vermelho.

A roda da capoeira começa às 10h da manhã e vai até às 11h30. O endereço é Rua 7 de Setembro, 65, no Centro.

Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.