Festival Bonito CineSur chega à sua terceira edição com dois lançamentos

Considerado o festival de cinema mais querido do sul da América Latina, o Bonito CineSur – Festival de Cinema Sul-Americano de Bonito chega à sua terceira edição com a proposta de mais uma vez encantar públicos de todas as idades e origens. O lançamento oficial deste ano será marcado por dois momentos especiais: na sexta-feira (6)), às 9h, no Bioparque Pantanal, em Campo Grande; e no sábado (7), às 20h, no restaurante Espaço Jack, em Bonito.

Com ações formativas já movimentando a cidade, o festival se prepara para transformar Bonito em uma vitrine do cinema sul-americano entre os dias 25 de julho e 2 de agosto. Mais do que uma mostra de filmes, o Bonito CineSur consolida-se como um espaço de integração cultural, formação de público e valorização da identidade cinematográfica da região.

Em sua edição anterior, realizada em 2024, o festival exibiu 42 filmes em 120 horas de programação, reunindo mais de cinco mil pessoas e gerando impacto direto na economia criativa local. Este ano, o evento segue expandindo suas fronteiras, com uma seleção diversa de produções vindas do Brasil, Argentina, Peru, Chile, Bolívia, Colômbia, Venezuela, Uruguai, Paraguai e Equador, além de co-produções com países de fora da América do Sul.

A programação inclui longas e curtas-metragens, documentários, animações, dramas e comédias, abordando desde narrativas intimistas até temas sociais e ambientais urgentes. Também estarão em destaque obras voltadas ao público infantojuvenil, compondo um panorama plural que revela a riqueza estética, temática e linguística do cinema sul-americano contemporâneo.

Por de trás das telonas

O Bonito CineSur conta com uma curadoria plural, que atua em diversas frentes da seleção de mostras e oficinas à definição da programação completa do festival. Para o Jornal O Estado, a curadora Cecília Diez afirma que o processo foi um “desafio maravilhoso”, marcado por uma seleção criteriosa entre as 900 obras inscritas nas diferentes categorias. Segundo ela, o alto nível das produções resultou em um mosaico do cinema sul-americano contemporâneo, refletindo a riqueza e a diversidade cultural do continente.

Independentemente das características específicas de cada filme, o mais importante é que eles contam histórias, histórias que nos tocam, nos representam, nos emocionam ou nos divertem. Cada pessoa se conecta de forma diferente com essas narrativas. Por isso, quando uma história é bem contada, com sensibilidade e poesia, e consegue impactar o público de alguma maneira, não importa se é um filme experimental, comercial ou infantil o que vale é a força dessa experiência”, explica.

Para o curador geral do festival, José Geraldo Couto, o principal objetivo do evento é fortalecer a integração cultural entre os países sul-americanos por meio do cinema.

“Além disso, buscamos trazer para Bonito e região o que há de mais instigante e relevante sendo produzido hoje no cinema sul-americano. O público pode esperar uma mostra rica e vibrante, com filmes que abordam temas sociais urgentes e, ao mesmo tempo, revelam as diversas tradições, linguagens, paisagens e sotaques do nosso continente.Estamos bastante animados e ansiosos para ver a reação do público”, afirma o curador.

Oficinas

Além das mostras e da premiação, o Bonito CineSur também investe na formação do público por meio de oficinas voltadas ao cinema e ao audiovisual. Entre os dias 23 e 29 de junho, Bonito sedia a Oficina de Iniciação ao Cinema, uma atividade gratuita destinada a moradores da cidade interessados em explorar os fundamentos da linguagem cinematográfica.

As aulas acontecerão no Projeto Garoto Cidadão (Rua Pérsio Shamann, 645), sempre no período da noite, das 18h30 às 20h30, oferecendo uma introdução prática e acessível ao universo do cinema.As inscrições estarão disponíveis entre os dias 5 e 18 de junho, exclusivamente pelo site www.bonitocinesur.com.br. O resultado com os nomes dos participantes selecionados será divulgado em 20 de junho, tanto nas redes sociais quanto no site oficial do festival.

Durante a oficina, os participantes serão desafiados a criar, em grupo, um curta-metragem, passando por todas as etapas de produção. O resultado desse trabalho será exibido na programação da terceira edição do Bonito CineSur, ampliando o alcance das produções locais e proporcionando uma experiência de imersão com o público.

A atividade faz parte do Bonito CineSur Educa, um braço formativo do festival que oferece, de forma gratuita, oficinas, cursos, exibições comentadas e palestras com profissionais do setor audiovisual. O propósito é ampliar o acesso ao conhecimento sobre cinema, despertando vocações e criando novas oportunidades para estudantes, jovens e adultos de Bonito e arredores.

Diretor, roteirista, produtor executivo e educador audiovisual, Daniel Lacerda, responsável por ministrar a oficina, levará não apenas sua experiência prática, que inclui a realização de oito curtas, um longa-metragem e diversos roteiros, mas também uma abordagem didática que valoriza os fundamentos do cinema.

“A oficina vai além dos aspectos técnicos. É essencial discutir temas como fotografia, arte, roteiro e montagem, mas tudo isso precisa estar apoiado em uma base teórica consistente. Assim como uma casa precisa de alicerces, o cinema também exige estrutura para que as ideias ganhem forma com qualidade.Quero mostrar como funcionam as equipes de um filme, como cada departamento atua e como é possível organizar projetos com qualidade, capazes de circular em festivais e alcançar públicos diversos”, finaliza o diretor.

O Festival é uma realização da AACIC (Associação Amigos do Cinema e da Cultura), em parceria com o Ministério da Cultura (Governo Federal), por meio de emenda parlamentar do deputado federal Vander Loubet. Conta com patrocínio da Fecomércio-MS, Sesc, Emgea e Ancine (Agência Nacional do Cinema). Tem o apoio da Secretaria Municipal de Turismo e Desenvolvimento Econômico e da Prefeitura de Bonito, da Fundtur (Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul), da Setesc (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura) e do Governo de Mato Grosso do Sul, além do apoio cultural da Energisa e da Zoom Publicidade.

Serviço: O lançamento do 3º Bonito CineSur – Festival de Cinema Sul-Americano de Bonito acontece em dois momentos: dia 6 de junho, às 9h, no Bioparque Pantanal (Campo Grande), e no dia 7 de junho, às 20h, no restaurante Espaço Jack (Bonito). De 23 a 29 de junho, será realizada a Oficina de Iniciação ao Cinema, das 18h30 às 20h30, no Projeto Garoto Cidadão (Rua Pérsio Shamann, 645 – Bonito). Inscrições gratuitas de 5 a 18 de junho pelo site www.bonitocinesur.com.br. Resultado no dia 20 de junho, nas redes sociais e site do festival.

Amanda Ferreira