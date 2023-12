Trocar de identidade para curtir o natal parece uma boa ideia; Confira a indicação de filme natalino de hoje

Para comemorar o último mês do ano, e talvez o mais festivo, o jornal O Estado vai indicar séries e filmes no decorrer de todo o dezembro para você entrar no clima natalino.

Nessa semana indicaremos os melhores filmes de natal para você maratonar com a família.

A indicação de hoje é o filme A princesa e a plebeia.

Sinopse

Stacy (Vanessa Hudgens) é uma jovem confeiteira de Chicago. Após ser selecionada para participar de uma competição mundial de confeitaria, Stacy viaja até Belgravia, onde ela conhece a duquesa de Montenaro. Stacy e Margareth são idênticas, exceto pelo corte de cabelo. Com o sonho de viver como uma pessoa normal e sem obrigações reais por um dia, a duquesa e Stacy trocam de lugar por dois dias. O que elas não esperavam é que as coisas não iriam sair como elas imaginavam.

Confira o trailer de A princesa e a plebeia:

Ficha técnica

Duração: 1h41m.

Ano de lançamento: 2018.

Gênero: Romance.

Diretor: Michael Rohl

Disponível na Netflix.

Indicação bônus

Durante a pandemia de covid-19, o duo americano Twenty One Pilots lançou a música “Christmas saves the year” na esperança de que o Natal salvasse o ano de 2020, trazendo um pouco de leveza para um período tão conturbado.

Enquanto o Jorge do filme odiava o natal e via ele como uma maldição, o duo apostava todas as suas esperanças na época natalina.

Confira a música abaixo:

Veja também a indicação de ontem:

Acesse o site amanhã para uma nova indicação de filme ou série natalina.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram