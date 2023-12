Fiscalização de fim de ano busca orientar consumidor sobre preços abusivos no Natal

A partir desta terça-feira (18) será realizada a ação ‘Fiscaliza Procon: Edição de Natal’, pelo Procon Municipal, para acompanhar o setor de comércio de Campo Grande. A ação será feira até a quarta-feira (20), em bairros e shoppings da cidade.

No primeiro dia da ação, a equipe do Procon fez o acompanhamento do comércio do Bairro Moreninhas, onde donos de estabelecimentos foram visitados e orientados pelo órgão.

Durante a ação, os fiscais do Procon estarão atentos a várias questões, como a prática de preços abusivos, a qualidade dos produtos, a adequação das embalagens, a possíveis propaganda enganosas, a disponibilidade de informações claras sobre os produtos e serviços, entre outros aspectos relevantes para os consumidores.

O objetivo principal da fiscalização é assegurar que os consumidores não sejam prejudicados por práticas comerciais abusivas ou desleais durante o período natalino, quando as compras tendem a aumentar significativamente. Além disso, busca-se conscientizar os fornecedores sobre a importância de agir de forma ética e transparente, respeitando os direitos do consumidor.

O Procon Municipal ressalta que, em caso de irregularidades constatadas durante a fiscalização, serão orientados a regularização, visando à proteção dos consumidores e à correção das práticas inadequadas. Para isso, os consumidores são incentivados a denunciar pelo 156 – opção 2, qualquer problema encontrado ou suspeita de fraude, contribuindo para a eficácia da ação e para a promoção de um ambiente de consumo mais justo e seguro.