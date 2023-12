E se você acordasse e todo dia fosse natal? Confira a indicação de filme natalino de hoje

Para comemorar o último mês do ano, e talvez o mais festivo, o jornal O Estado vai indicar séries e filmes no decorrer de todo o dezembro para você entrar no clima natalino.

Nessa semana indicaremos os melhores filmes de natal para você maratonar com a família.

A indicação de hoje é o filme Tudo bem no natal que vem.

Sinopse

Jorge (Leandro Hassum) odeia o Natal, e, coincidentemente, ele faz aniversário no dia 25 de dezembro. Todo ano é a mesma coisa: a família se reúne, briga, fazem as mesmas piadas sem graça e rola uma torta de climão. No Natal de 2010, o avô da família joga uma maldição em Jorge para que ele aprenda a apreciar a data natalina, mas o rapaz não acredita. Como pedido de sua esposa para alegrar as crianças, Jorge sobe ao telhado vestido de Papai Noel mas leva um tombo e quando ele acorda, ele está vivendo no Natal do ano seguinte. E a cada dia que acorda, Jorge está no próximo natal.

Tudo bem no natal que vem é considerado uma versão brasileira de Click!, filme estrelado por Adam Sandler, com o clássico Os fantasmas de Scrooge.

Confira o trailer de Tudo bem no natal que vem:

Ficha técnica

Duração: 1h41m.

Ano de lançamento: 2020.

Gênero: Comédia.

Diretor: Paulo Cursino e Doan La.

Disponível na Netflix.

Indicação bônus

Durante a pandemia de covid-19, o duo americano Twenty One Pilots lançou a música “Christmas saves the year” na esperança de que o Natal salvasse o ano de 2020, trazendo um pouco de leveza para um período tão conturbado.

Enquanto o Jorge do filme odiava o natal e via ele como uma maldição, o duo apostava todas as suas esperanças na época natalina.

Confira a música abaixo:

Agora que você já viu a indicação de hoje, me conta, o que você faria se só acordasse no natal? Você iria amar ou odiar?

Acesse o site amanhã para uma nova indicação de filme ou série natalina.

