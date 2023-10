Portal Minha Saúde facilita acompanhamento de solicitações no Sistema Único de Saúde

A cidade de Campo Grande, por meio de uma parceria entre a Secretaria Municipal de Saúde (Sesau) e a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), desenvolveu o Portal Minha Saúde. Essa ferramenta permite que os usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) acompanhem, de qualquer lugar e por meio de dispositivos móveis, o progresso de suas solicitações, como consultas com especialistas, exames e procedimentos cirúrgicos. O portal também oferece informações sobre as unidades de saúde de referência em cada região, proporcionando aos pacientes maior clareza sobre suas solicitações.

Facilidade de acompanhamento e redução de faltas em consultas:

O acesso ao Portal Minha Saúde permite que os pacientes tenham maior controle sobre suas consultas e procedimentos médicos. Com essa ferramenta, é possível evitar o esquecimento ou a perda de datas agendadas, o que é comum em algumas situações. O coordenador da regulação ambulatorial da secretaria, Daniel Saito, destaca que o portal agiliza o processo de resolução desses problemas.

Através do portal, os pacientes podem visualizar as requisições agendadas e a unidade de saúde de referência em sua região. Além disso, eles têm a possibilidade de confirmar ou desmarcar horários, o que facilita a gestão do fluxo de atendimento. Essa flexibilidade também oferece a oportunidade de liberar horários para outras pessoas que aguardam na fila de espera.

Ao confirmar a presença por meio do Portal Minha Saúde, o paciente registra sua ciência sobre o agendamento, evitando a necessidade de outros meios de comunicação para notificá-lo. Em caso de desmarcar a consulta, é importante que o paciente informe e, se necessário, retorne ao médico para verificar se a consulta ainda é necessária ou se é preciso reagendar.

Cadastro e acesso ao Portal Minha Saúde:

Para utilizar o Portal Minha Saúde, o paciente deve acessar o link minhasaude.campogrande.ms.gov.br e realizar o cadastro. Após a confirmação dos dados, todas as informações sobre agendamentos e solicitações estarão disponíveis para consulta.

Com informações da Prefeitura de Campo Grande