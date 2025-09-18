Quinta é de tempo firme e predominância de Sol em MS

Nesta quinta-Feira (18), a previsão indica tempo firme, com predomínio de sol e variação de nuvens em Mato Grosso do Sul devido a atuação de um sistema de alta pressão atmosférica. O tempo quente e seco continua sendo destaque, com temperaturas máximas elevadas podendo chegar aos 40-42°C em algumas regiões do estado, aliado a baixa umidade relativa do ar, com previsão de valores entre 10% a 30%.

As condições meteorológicas previstas tornam o ambiente propício para a ocorrência de incêndios florestais. Também devido ao acentuado aquecimento diurno, podem ocorrer chuvas e tempestades isoladas, principalmente nas regiões sul, sudoeste e oeste do estado, embora não se descarte pancadas de chuva nas demais regiões.

Em relação às temperaturas, estão previstas mínimas entre 20-22°C e máximas entre 32-37°C para as regiões sul, cone-sul e grande Dourados. Nas regiões sudoeste e pantaneira, as mínimas devem variar entre 22-27°C e máximas entre 35-41°C. Já nas regiões do bolsão, leste e norte os termômetros devem registrar mínimas entre 20-23°C e máximas entre 35-41°C. Em Campo Grande estão previstas mínimas entre 23-25°C e máximas entre 35-38°C.

Em grande parte do estado, os ventos atuam do quadrante leste (sudeste/leste) com valores entre 40-60 km/h e, pontualmente, podem ocorrer rajadas de vento acima de 60 km/h.

Com informações do Cemtec.

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram.