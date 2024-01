Calor e máxima de 38°C favorecem possibilidade de chuva em MS

O domingo (07) será de calor, sol e variação de nebulosidade em Mato Grosso do Sul. Entretanto, a meteorologia ainda indica a possibilidade de chuvas, de intensidade fraca a moderada, e em algumas regiões tempestades acompanhadas de raios e rajadas de vento.

Conforme o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), as instabilidades atmosféricas ocorrem devido ao intenso transporte de calor e umidade, aquecimento diurno e a atuação de uma área de baixa pressão atmosférica.

Ainda segundo o Centro de Monitoramento, as mínimas devem variar entre 23° e 24°C e as máximas podem atingir os 38°C nas regiões sul e leste. Para as regiões pantaneira e sudoeste esperam-se mínimas entre 25-28°C e máximas de até 39°C. E para as regiões norte e bolsão, mínimas entre 23-24 e máximas de até 36°C.

Em Campo Grande, são esperadas temperaturas mínimas de 23°C e máxima de até 33°C. Os ventos atuam do quadrante norte com valores entre 40-60 km/h e, pontualmente, podem ocorrer rajadas de vento acima de 60km/h.

