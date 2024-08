5º Prêmio CORA abre inscrições para produtoras do Centro-Oeste

Evento oferece uma série de oficinas e master classes para mulheres

Estão abertas as inscrições para o 5º Prêmio CORA, uma iniciativa que visa reconhecer e promover o talento feminino na produção audiovisual da região Centro-Oeste. O prêmio visa fortalecer a produção e criar uma rede robusta de colaboração entre as criadoras locais, abrindo portas para novas oportunidades e desenvolvimento.

As categorias da competição são: Melhor Longa-Metragem de Ficção,Melhor Longa-Metragem Documental ou de Animação, Melhor Curta-Metragem e Melhor Série.

As inscrições são gratuitas e estão abertas até o dia 11 de setembro de 2024, até às 23h59. Além da premiação, todas as diretoras e roteiristas inscritas poderão participar de masterclasses e encontros exclusivos com realizadoras renomadas. A data da premiação será divulgada após o encerramento do prazo de inscrições.

Estão aptos a participar projetos em fase de desenvolvimento, pré-produção ou em execução. Projetos já finalizados não serão aceitos. A inscrição deve ser realizada exclusivamente em nome de uma roteirista mulher, mesmo que o projeto conte com co-autoria masculina.

A cerimônia de entrega do prêmio ocorrerá durante o 8º Mercado Audiovisual do Centro-Oeste (8º SAPI), que será realizado em Goiânia.. Este evento de destaque no setor promove a troca de conhecimentos e o networking entre profissionais da área, consolidando-se como um importante ponto de encontro para a indústria audiovisual.

Projeto Paradiso

O Projeto Paradiso, responsável pela realização do Prêmio CORA, investe fortemente na formação profissional e na geração de conhecimento no setor audiovisual. A iniciativa oferece bolsas, mentorias, cursos e seminários, além de atuar na internacionalização por meio de parcerias com instituições de referência, tanto no Brasil quanto no exterior. Essa abordagem cria valiosas oportunidades para profissionais em diferentes fases de suas carreiras.

Para mais informações e para realizar sua inscrição, acesse o site oficial do Prêmio CORA (https://mercadosapi.com/premio-cora/). Inscreva-se até 11 de setembro e aproveite essa oportunidade única para sua carreira e para o fortalecimento da produção audiovisual feminina no Centro-Oeste.

Por Amanda Ferreira

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais