Prefeitura entrega unidades habitacionais do Iguatemi I nesta quarta-feira

A Prefeitura de Campo Grande, por meio da Emha (Agência Municipal de Habitação e Assuntos Fundiários), entrega nesta quarta-feira (21), unidades habitacionais localizadas na área do Iguatemi, para as famílias da comunidade Mandela. A ação acontece na Rua Júlio Baís com a Rua Filomena Cáceres – Iguatemi I.

As obras tiveram início em dezembro de 2023, após uma análise criteriosa para a escolha das áreas que seriam destinadas à construção das unidades habitacionais. A área foi selecionada considerando localidades com acesso à estrutura pública, como escolas, Cras e postos de saúde.

As casas foram construídas pela construtora credenciada pelo Programa Credihabita, instituído pela Lei n. 6.123 em 9 de novembro de 2018.

