Imortais da Academia Sul-Mato-Grossense de Letras marcarão presença na FIB 2024

A literatura de Mato Grosso do Sul segue com presença forte na 23ª edição do Festival de Inverno de Bonito. Nesta edição, os imortais da Academia Sul-Mato-Grossense de Letras, Henrique de Medeiros, Pedro Chaves e Rubenio Marcelo estarão no festival com palestras sobre a ASL, literocultura, educação e lançamentos de seus respectivos livros.

Os encontros com os autores serão no Louge da Literatura, montado na Praça da Liberdade, nos dias 22, 23, 25, com mediação do escritor Rodrigo Teixeira. Segundo o presidente da ASL e autor do livro ‘Os nadas em busca dos tudos da poesia’, Henrique de Medeiros, o Festival de Inverno de Bonito já ultrapassa fronteiras.

“É um festival nacional já, que possui uma repercussão enorme, tem programação excelente em todas as áreas artísticas. E com a literatura estando presente, temos muitas expectativas, de poder fazer uma boa participação, ter um bom envolvimento da comunidade, de quem estiver participando do festival seja de outras cidades ou até mesmo de outros Estados, para estarem envolvidos com a literatura, para o que ela representa, com leitura, informação, cultura e crescimento da sociedade na totalidade, do pensamento”, destacou para o jornal O Estado.

O presidente ainda reforça a importância do Festival para difundir a literatura do Estado. “A participação de muitas pessoas de fora do estado proporciona um contato ainda maior com outros públicos, de outras regiões, e isso também tem uma importância muito grande para a nossa literatura do Estado”.

‘Os nadas em busca dos tudos da poesia’, ‘Uniderp: Sonhos e desafios na construção de um legado educacional na região do Pantanal’ e ‘Poesia e caminhos da palavra’ serão os títulos dos bate-papos/palestras com os escritores da ASL. A Academia Sul-Mato-Grossense de Letras tem constantemente ressaltado a importância de nossos autores e de sua produção literária para a educação no Estado, que frequentemente vem sendo valorizada pela ASL em nossa Literatura.

As palestras e os imortais

Os bate-papos/palestras terão início na quinta-feira, dia 22, às 16h, com o poeta, escritor e compositor Rubenio Marcelo, Cadeira 35 e Secretário-Geral da Academia Sul-Mato-Grossense de Letras. Sob o título ‘Poesia e caminhos da palavra’ e com base no seu livro atual: ‘Caminhos – 100 poemas escolhidos’, Rubenio Marcelo abordará caminhos da arte da palavra e especialmente aspectos literários desta sua antologia poética recentemente lançada com aprovação do FIC-MS/FCMS.

“Caminhos é uma antologia poética [reunião de vários poemas diferentes em um único livro, que normalmente são selecionados individualmente pelo autor] minha que traz 100 poemas autorais, sendo 20 destes totalmente inéditos, e os demais poemas escolhidos de cinco dos meus livros mais recentes. Os poemas dos livros anteriores foram escolhidos pelo critério de identificação – na sua maioria – com o perfil estético e feição simbolista da minha obra, caracterizada no geral com rebentos da metalinguagem (o autodiscernimento do poema) e reflexões acerca da condição existencial, a essencialização e humanização do ser”, explicou Rubenio em entrevista exclusiva ao jornal O Estado.

Na sexta-feira, dia 23, também às 16h, será o encontro com o escritor, educador e Cadeira 19 da Academia Sul-Mato-Grossense de Letras, Pedro Chaves dos Santos Filho, sob o título ‘Uniderp: Sonhos e desafios na construção de um legado educacional na região do Pantanal’. Conversará sobre seu livro e de Therezinha Samways, que tem o título da palestra, sobre o nascimento e consolidação da Uniderp – Universidade do Pantanal, mediante soluções inovadoras e práticas pedagógicas que criaram a escola Mace; o Centro Universitário Cesup e a Universidade Uniderp, sexta melhor Universidade privada do país.

A trajetória de levar educação para o Centro-Oeste, entrelaçada com a criação e desenvolvimento de Mato Grosso do Sul, é motivo de orgulho para Chaves. “É um legado de realização e superação. É isso que devemos ter na vida, superar os nossos limites, sempre temos o potencial de fazer mais do que fazemos. Sempre aceitamos desafios, só se consegue conquistas por meio de desafios. Com grandes desafios vem grandes conquistas. Como dizia Paulo Freire, a educação é transformadora e libertadora, nos liberta da ignorância, da falta de conhecimento. Esse legado que deixamos transforma o aluno, tiramos eles das periferias da cidade, e daqui a alguns anos ele é um advogado, desembargador, juiz”, disse o professor.

A participação da ASL terá encerramento com a presença do escritor e poeta Henrique Alberto de Medeiros Filho, presidente da Academia-Sul-Mato-Grossense de Letras, com o tema ‘Os nadas em busca dos tudos da poesia’. Com base no lançamento de seu recente livro, a antologia poética ‘nadas em busca de tudos’, Henrique de Medeiros abordará os fragmentos da vida, atravessando fragilidades no pensar do homem e seus fazeres, entre o viver e a palavra, conversando sobre a poesia e suas reflexões.

Nesta obra, Medeiros apresenta uma antologia na qual ele reconfigura versos, formatos e sequências, unificando diversos estilos de sua escrita. O livro adota uma linguagem voltada para a poesia concreta, abordando temas intensos que exploram os fragmentos da existência e da experiência humana. Henrique de Medeiros descreve a abordagem da obra como uma busca por respostas que muitas vezes se mostram evasivas, refletindo sobre o pensamento humano e suas atividades. Para ele, a relação entre viver e expressar-se por meio da palavra é um constante exercício de exploração e redescoberta.

Valorização

Os escritores e acadêmicos irão retratar também a ASL, instituição que reúne os mais ilustres escritores do nosso estado e que recentemente completou cinquentenário, destacando sua história e seus imortais, responsáveis por obras literárias de diversos gêneros e estilos que enriquecem o patrimônio cultural do nosso estado em sua cultura, literatura e leitura. A ASL

A diretoria da Academia Sul-Mato-Grossense de Letras enfatizou reconhecimento pelo contínuo esforço da Setesc – Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura (com a Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul) em valorizar a Literatura dentro da programação de seus Festivais e Eventos que têm sido realizados, difundindo a importância do pensamento e do consequente incentivo à leitura, que se reflete no desenvolvimento sócio-cultural.

Programação

ASL no Festival de Bonito 2024

“Poesia e caminhos da palavra”

Rubenio Marcelo

Dia 22 de agosto de 2024, às 16h

Lounge da Literatura, Praça da Liberdade

“Uniderp: Sonhos e desafios na construção de um legado educacional na região do Pantanal”

Pedro Chaves

Dia 23 de agosto de 2024, às 16h

Lounge da Literatura, Praça da Liberdade

“Os nadas em busca dos tudos da poesia”

Henrique de Medeiros

Dia 25 de agosto de 2024, às 16h

Lounge da Literatura, Praça da Liberdade

Por Carolina Rampi

