55ª Expoaqui: feira agropecuária começa nesta quarta-feira em Aquidauana, com shows nacionais

A região norte de Mato Grosso do Sul será palco de muita festa sertaneja durante a 55ª edição da Expoaqui, que começa nesta quarta-feira (14), em Aquidauana, a aproximadamente 140 quilômetros de Campo Grande. Quem quiser curtir a festança poderá fazer um bate-e-volta na cidade para assistir ao show de Lauana Prado, nome de abertura do evento.

Serão cinco dias de festa, com shows regionais, rodeios e muito mais, que ainda celebrará os 132 anos do município, tudo de forma gratuita. A festa é uma parceria entre o Governo do Estado, Câmara Municipal de Aquidauana e Sindicato Rural.

“Já é uma tradição comemorarmos o aniversário de Aquidauana com a Expoaqui. A prefeitura ajuda a Expoaqui e ela ajuda o município, pois de portões abertos para toda a população se divertir, para as famílias terem uma excelente opção de lazer. Estamos muito felizes em poder contribuir e, no meu último ano de governo, fazer esse evento com uma programação de excelência para a cidade”, destacou o prefeito Odilon Ribeiro durante o anúncio da programação.

O evento deverá unir lazer, cultura, entretenimento familiar e ainda trará novidades no mundo do agronegócio, com leilões, exposição de produtos e maquinários, praça de alimentação, parque de diversão e oportunidade de geração de renda para a população, principalmente do setor alimentício e autônomos, já que atrai desde pipoqueiros, barracas de doces e, até mesmo, quem vai trabalhar com estacionamento nas ruas próximas ao parque de exposições.

“A Expoaqui tem o objetivo de oportunizar geração de emprego e renda, divulgação da produção rural do município e da região, fomento à agricultura familiar, conhecimento de novas tecnologias e implementos agrícolas. Além disso, a Expoaqui também proporciona lazer e entretenimento para toda comunidade de Aquidauana e região, pois o evento terá a entrada franca em todos os dias, destacou o Sindicato.

“É o quinquagésimo quinto ano da Expoaqui, uma das feiras mais importantes do interior do Mato Grosso do Sul, todo mundo se empenha muito para fazer da melhor forma possível. A novidade boa para o público é que todos os dias da festa os portões ficarão abertos, sem cobrar nada para o público; cinco shows nacionais e dois shows regionais e rodeios de graça também”, disse o presidente do Sindicato, Paulo Chedid.

Ainda conforme o presidente, o evento traz uma maior visibilidade para o município, tanto culturalmente quanto economicamente. “Todos os hotéis em Aquidauana estão lotados. Desde ontem estava impossível conseguir acomodações aqui. Aqui na Expoaqui organizamos de um jeito que todos podem se beneficiar do evento, já que ele é para todos. Por exemplo, vários cantores de Aquidauana tocarão na tenda show, fazendo com que a cultura local venha forte com a gente”.

Um dos destaques da Expoaqui são as competições de rodeio, por meio da Liga Nacional de Rodeio, que percorre diversas cidades do Brasil promovendo a emoção do esporte e abrindo espaço para novos nomes na competição. O competidor natural da cidade que se destacar ao longo do campeonato poderá levar as cores do seu município para a Festa do Peão de Barretos, o maior rodeio da América Latina, que possui ampla divulgação na imprensa nacional e internacional.

Além disso, haverá artesanatos locais, palestras e circuito da pecuária, evento realizado em apenas três cidades do Mato Grosso do Sul.

“As nossas expectativas são as melhores possíveis, é uma feira muito famosa na região, e acho que influencia em tudo, vai ajudar em tudo, turismo, cultura, agronegócio. E o público será muito bem recebido, vai ser um sucesso”, finalizou Cheid.

A cerimônia de abertura da ExpoAqui, agendada para o dia 14 de agosto, contará com a presença da cantora Lauana Prado, que promete encantar o público com sua cativante fusão de sertanejo e pop. A festa continua no dia 15 com as performances das duplas Gian & Giovani e Juliana Monteiro. No dia 16, Clayton & Romário e Manutti subirão ao palco, assegurando uma programação diversificada e de alta qualidade musical.

O evento culmina em grande estilo no dia 17 de agosto, com o show do lendário grupo Raça Negra, famoso por seus sucessos no pagode. A celebração se encerra no domingo, 18 de agosto, com a apresentação da dupla Brenno Reis & Marco Viola.

Já a Tenda Expo trará nomes do sertanejo regional como Michel e Felipe, Brendo e Vinicius, Gleice Helena, Gustavo Henrique, Jarbas e Henrique, Anderson e Fernandes, Edu e Hernandes, Raffa e Ruan, e DJ Vic Miranda.

É importante destacar que os shows são gratuitos na arena/pista e arquibancada coberta. Quem quiser curtir com mais conforto poderá adquirir espaços como camarote, bangalô e area premium, com valores que variam de R$ 120 a R$ 600, e podem ser adquiridos no link https://www.sympla.com.br/evento/55-expoaqui/2520423?referrer=sympla.queue-it.net

Serviço: A 55ª edição da Expoaqui começa hoje (14) e vai até o dia 18 de agosto, no Parque De Exposições De Aquidauana.

Por Carolina Rampi

