Dr. Victor Rocha cobra avanço na redução das filas e reforça fiscalização da saúde pública durante prestação de contas da SESAU

O presidente da Comissão Permanente de Saúde da Câmara Municipal, Dr. Victor Rocha, acompanhou na tarde desta segunda-feira (25), a audiência pública de prestação de contas da SESAU (Secretaria Municipal de Saúde), que apresentou os dados do RDQA (Relatório Detalhado do Quadrimestre Anterior) referente aos primeiros meses de 2026.

Durante a audiência, Dr. Victor Rocha destacou avanços importantes na rede pública municipal, principalmente no aumento dos atendimentos realizados pela Atenção Primária à Saúde, mas reforçou que ainda existem desafios urgentes que precisam ser enfrentados para melhorar efetivamente a vida da população que depende do SUS.

Segundo os dados apresentados no relatório, a Atenção Primária realizou mais de 2 milhões de atendimentos e procedimentos entre janeiro e março de 2026, incluindo mais de 909 mil visitas domiciliares realizadas pelas equipes de saúde.

Para o parlamentar, os números mostram esforço das equipes da saúde pública, mas também revelam o tamanho da demanda enfrentada diariamente pela população.

“Quem está na ponta sabe que ainda existe muito sofrimento causado pela demora em consultas, exames e cirurgias. Nosso papel é fiscalizar, acompanhar os indicadores e cobrar soluções para que o SUS funcione de maneira mais rápida, eficiente e humanizada”, afirmou Dr. Victor Rocha.

O vereador também ressaltou a importância do programa Vira CG Saúde, lançado pela Prefeitura nesta segunda-feira, como uma iniciativa que pode ajudar na redução das filas reprimidas por atendimentos especializados.

Desde o início do primeiro mandato, em 2020, Dr. Victor Rocha defende a necessidade de ampliar o acesso da população aos serviços especializados e reduzir o tempo de espera por consultas, exames e cirurgias.

“O Vira CG Saúde surge como uma oportunidade importante para acelerar atendimentos que há muito tempo angustiam milhares de famílias. Mas é fundamental que exista acompanhamento, planejamento e continuidade para que os resultados realmente cheguem na ponta”, pontuou.

O relatório da SESAU também aponta que Campo Grande possui atualmente mais de 150 mil idosos, cenário que aumenta significativamente a demanda por acompanhamento contínuo, exames especializados, reabilitação e atendimento às doenças crônicas.

Outro dado que chamou atenção durante a prestação de contas foi a permanência das doenças cardiovasculares e das neoplasias entre as principais causas de mortes no município.

Segundo o Dr. Victor Rocha, esses indicadores reforçam a necessidade de ampliar políticas públicas voltadas à prevenção, diagnóstico precoce e fortalecimento da atenção especializada.

“A saúde não pode trabalhar apenas apagando incêndio. Precisamos fortalecer prevenção, ampliar especialidades, melhorar os fluxos e garantir acesso mais rápido ao diagnóstico. Isso salva vidas”, destacou.

O parlamentar também defendeu atenção especial à saúde mental, diante do aumento da demanda por atendimento psicológico e psiquiátrico na rede pública. O relatório aponta ampliação das ações da Rede de Atenção Psicossocial e previsão de expansão dos CAPS e residências terapêuticas no município.

Dr. Victor Rocha reforçou ainda que seguirá acompanhando de perto os investimentos, contratos, indicadores e a execução das ações anunciadas pela SESAU.

“Fiscalizar a saúde pública é defender o cidadão que depende do SUS. Vamos continuar acompanhando de perto os números, ouvindo a população e cobrando melhorias concretas para Campo Grande”, concluiu.