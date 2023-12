Prefeitura de Sidrolândia realizará Réveillon na Praça Central da cidade, distritos e assentamento

A programação e atrações para o final de ano em Sidrolândia estão definidas. A cidade localizada há 72km de Campo Grande também vai realizar algumas atividades para os distritos de Quebra Coco, Capão Seco e o assentamento de Capão Bonito I.

Em Sidrolândia,na Praça Central será palco da programação, com duas atrações musicais. Às 21h30 subirá ao palco o Pagode 067, enquanto que o Koisabamba será a atração principal a partir das 23h30.

O show pirotécnico será acionado à 0h para celebrar a entrada do novo ano, e em seguida o Koisabamba dará continuidade à apresentação.

O distrito de Quebra Coco terá mais um ano de Réveillon, com a animação do Grupo Fandangueiros a partir das 23h.

Pela primeira vez a Prefeitura realizará a festa da virada de ano no distrito de Capão Seco, que será animada pelo Grupo Baila Comigo iniciando às 23h, e no mesmo horário, no assentamento Capão Bonito I, com a animação de Zé Carrilho e Grupo.

Quebra Coco, Capão Seco e Capão Bonito I também terão show pirotécnico para a celebração da entrada de 2024.

