43º Festa Junina de Dourados tem início nessa quinta e conta com diversos shows regionais e nacionais

Após 2 anos sem festa por conta da pandemia, a 43º Festa Junina de Dourados, município que fica a 228 quilômetros de Campo Grande, irá começar amanhã (30) e vai até sábado (2) no Centro de Convenções. A festa contará com atrações nacionais e regionais, barracas de comidas típicas e artesanatos, brinquedos, concurso de quadrilhas e apresentações culturais.

“Um diferencial da nossa festa esse ano é que toda a estrutura foi preparada com acessibilidade, com espaço voltado para cadeirantes, tradução em libras e banheiro adaptado. Queremos que todos tenham a oportunidade de aproveitar o evento com segurança e conforto”, disse o secretário municipal de Cultura, Francisco Chamorro “Kinho”.

Ao todo serão seis equipes disputando no concurso de quadrilhas e, além dos nomes nacionais, como Almir Sater e Henrique e Diego, mais sete artistas regionais se apresentam na Festa, como o Forrodiando e Grupo Não Tem Hora.

As barracas do evento estarão vendendo diversos produtos, desde alimentação a artesanato.

Confira a programação completa:

Quinta-feira (30/06)

18h – DJ e Recepção do Sucata Cultural

18h30 – Quadrilha – Escola José Pereira Lins

18h45 – Quadrilha – Escola José Pereira Lins

19h15 – Quadrilha – Escola Rui Gomes

19h30 – Abertura

20h às 21h30 – Mateus Matos

21h30 às 22h45 – Dupla Henrique e Diego

23h às 00h – Zé Cervera

Sexta-feira (01/07)

18h – DJ e Recepção do Sucata Cultural

18h30 – Quadrilha – Guarda Mirim

19h – Quadrilha – Escola Imaculada Conceição

19h30 – Quadrilha – Guarda Municipal

20h – Vilella e Marco Aurélio

21h – Abertura

21h30 às 23h – Almir Sater

23h20 – Forrodiano

Sábado (02/07)

18h – DJ e Recepção do Sucata Cultural

18h30 – Douglas Daul

19h30 – Encerramento e premiações

20h30 – Henrique Souza

22h30 – Grupo Não Tem Hora (Pagode)

Com informações de Prefeitura de Dourados.

Veja também: Drive-thru de testagem no Hospital Cassems Campo Grande atende beneficiários com sintomas respiratórios

Confira também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.