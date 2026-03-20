MS respira teatro neste fim de semana, com espetáculos na Capital e interior

Atrações em shoppings e literatura também fazem parte de programações

Semana do Artesão

Das tradições indígenas até as influências fronteiriças, o artesanato de Mato Grosso do Sul ganha destaque até o dia 25 de março, em Campo Grande, a 18ª Semana do Artesão. Além de oficinas e feiras, a programação ainda contará com apresentações de teatro e shows ao vivo.

Sexta-feira, dia 20, a atração é Gui Valença, às 19 horas. Este talentoso cantor carioca carrega a essência da MPB e do samba em sua arte. Com uma voz poderosa e carisma contagiante, ele entrega uma fusão única de ritmos brasileiros e influências globais, resultando em performances vibrantes repletas de energia, emoção, balanço e groove.

Sábado (21) haverá o Café na Praça, na Morada dos Baís, com apresentação musical do Duo Guto Colato e Wânia Maria, às 08h30 horas. Na performance de Guto Colato e Wânia Maria, o violão que fala e a voz que acaricia se encontram para transformar o palco em território de aprendizado sensível. O toque de Guto — ora firme, ora brando — cria a paisagem sonora onde a voz de Wânia se deposita como rio manso, conduzindo o público por memórias, tradições e caminhos que só a música brasileira conhece.

Também no sábado, haverá show na Explanada Ferroviária da cantora Karla Coronel, às 14h30 e Lianny Melo, às 19 horas. Karla Coronel nasceu no Paraguai, mas foi no Brasil que começou a escrever sua história. Cresceu em meio a uma família onde a música sempre teve um lugar especial. Aos 15 anos teve sua primeira experiência no palco, cantando na igreja, e foi ali que descobriu o poder da música em sua vida.

Lyanne Mello começou sua vida musical aos 6 anos de idade na cidade Boa Vista – Roraima, cidade onde nasceu. De família paterna de Pernambuco, passou parte da infância no estado banhado de muito forró. Entrou para o coral municipal onde se destacou como solista alguns anos depois, já na cidade de Pacaraima Fronteira com a Venezuela. Aos 11 anos veio morar em Campo Grande MS, onde cantava pros amigos e familiares, sem pretensão profissional. Em 2016, foi primeira voz na Dupla Cleber e Lyanne,e em 2017 seguiu carreira solo.

Para fechar a programação de shows da Semana do Artesão 2026, no domingo, dia 22, vai haver uma apresentação infantil para a garotada, na Explanada Ferroviária: é o grupo Circo do Mato com a peça O grandioso mini cirquim nas arábias, às 16h30. E às 18h30, finalizando a programação, sobe ao palco o grupo Flor de Pequi.

O grupo musical Flor de Pequi apresenta um repertório dançante de forró junto com referências da MPB, da música Sul-mato-grossense, da música de fronteira e do jazz, combinando extrema delicadeza e intensidade, aprimorando os arranjos e timbres, mantendo o caráter dançante para públicos diversos.

O grupo musical Flor de Pequi é formado por músicos de vasta experiência na área musical, sendo eles Julia Mendes (voz e violino), Júlio Borba (violão sete cordas), Renan (sanfona), Lucas Rosa (voz e zabumba) e Cláudio Alves (triângulo). Os integrantes têm participado do programa Talento Regional, do Live Sesc (Mesa Brasil) e somam inúmeras apresentações em eventos públicos e privados do Município de Campo Grande e região.

SEXTA-FEIRA (20)

Espetáculo ‘Petúnia’

A partir das 19h, o grupo teatral Fulano di Tal traz ao palco do Sesc Teatro Prosa o espetáculo ‘Petúnia’, onde uma criatura narradora tenta reconstruir, entre lapsos e ruínas afetivas, a história de uma jovem nascida em um lugar onde ser feia é destino. Petúnia, “a mais feia das feias”, percorre memórias da mãe, comadres horrorosas, um monstro e um amor: e um amor por uma Criatura Sem Nome. Entre mito e lembrança, o espetáculo revela a beleza do que permanece: a invenção como forma de existir. A apresentação é gratuita, mas é preciso reservar lugar por meio do Sympla.

Daza Club

A sexta-feira, 20 de março, promete uma verdadeira viagem no tempo com a festa DAZANTIGA – Summer Eletrohits 6, que leva à pista da Daza uma noite marcada pela nostalgia e pela energia dos anos 2000. A programação traz um set especial comandado por Dr. Gil e Alex Monteli, com sucessos que marcaram época, incluindo clássicos do Summer Eletrohits e hits pop que dominaram rádios e pistas de dança. A proposta é reviver os hinos que atravessaram gerações, em uma atmosfera retrô com muita animação, lasers e clima de festa. A entrada custa a partir de R$ 15, com consumação mínima de R$ 30, e a noite ainda conta com promoção de baldinho tropical por R$ 40. Ingressos disponíveis no Sympla.

Shopping Campo Grande

Algo gigantesco está prestes a despertar no Bosque dos Ipês: Exposição Internacional – Dragões. que estreia nesta sexta-feira, uma mostra gratuita que promete transportar o público para um universo onde mito e realidade se encontram. O maior deles chega a medir cinco metros de altura e oito de comprimento, e ainda solta fumaça pela boca, criando uma atmosfera digna das grandes sagas da fantasia. Com entrada gratuita, a exposição convida crianças e adultos a explorarem um universo mágico, dentro do Bosque dos Ipês.

SÁBADO (21)

Espetáculo ‘Navegantes’

No sábado, às 16h, é a vez das crianças no Sesc Teatro Prosa, com programação infantil que trará o espetáculo ‘Navengantes’, com o grupo Deslimites, que reúne teatro de rua, atores e bonecos para contar histórias inspiradas nos riachos, rios e mares. A peça apresenta a vida debaixo d’água sob o olhar dos animais (como peixes, jacarés, ariranhas, cobras e seres mitológicos da cultura regional), enquanto aborda temas importantes como degradação ambiental, poluição e a necessidade de preservação das águas. A apresentação é gratuita, mas é preciso reservar lugar por meio do Sympla.

Espetáculo ‘Balança mas Não Cai’

Um projeto cultural voltado à primeira infância percorrerá quatro cidades de Mato Grosso do Sul com atividades artísticas destinadas a crianças e suas famílias. Neste sábado, o município de Dourados, a 221 quilômetros de Campo Grande recebe o espetáculo, no Paque Rego d’Água, no Jardim Água Boa. O espetáculo “Balança, mas não cai!” mistura elementos de dança, circo e palhaçaria em uma cena sensível e brincante. A proposta dialoga diretamente com o universo infantil, utilizando humor, movimento e imaginação para criar uma experiência cênica envolvente e acessível para o público.

Sarau Amigos dos Livres

Das 16h às 21h, o Circuito Cultural – Edição Sarau Amigo dos Livres reúne teatro, música, capoeira e literatura em uma programação gratuita e aberta à comunidade na Vila Nogueira. Um dos destaques da programação é a apresentação do espetáculo “O Fantástico Relógio da Rute”, da Cia Teatro DiVerso, inspirado na obra homônima da escritora Eva Vilma. A história nasce do desejo de ressignificar a relação das crianças com o tempo, não como um instrumento rígido de aprendizagem, mas como um território sensível de afeto e imaginação. A programação será realizada no Centro Cultural Instituto Projeto Livres – Rua Quincas Vieira, nº 300, Vila Nogueira.

Dia Mundial da Poesia

No dia 21 de março, quando se celebra o Dia Mundial da Poesia, a escritora e compositora Goretti di Moura participa de um encontro dedicado à literatura em Campo Grande. A atividade acontece às 17h, no Café Doce Lembrança, e contará com apresentação da autora e conversa com o público sobre sua trajetória e suas obras. Promovido pelo Projeto Oceando, o evento propõe um espaço de diálogo e proximidade com o público. Na ocasião, Goretti apresentará três de seus livros: Sementes no Sangue, É Assim que Eu Vejo as Estrelas e Relógio dos Anos. Eles também estarão à venda para quem se interessar.

Espetáculo ‘O lugar mais lindo da minha cidade’

Com objetivo de reavivar as memórias guardadas de quem viveu nos tempos da Estrada de Ferro Noroeste do Brasil, a Ciranda Cultural traz o espetáculo ‘O Lugar Mais Lindo da Minha Cidade’, com apresentações no sábado, às 16h, com roda de conversas e no domingo, às 10h, com apresentação e visita guiada no IPHAN. A peça se utiliza da linguagem do teatro de objetos para narrar poaticamente para o público infantil a chegada do trem e como sua presenção impactou a história das pessoas e do lugar para sempre. Ingressos no Sympla.

DOMINGO (22)

Shopping Campo Grande

O fim de semana em Campo Grande chega com diferentes opções de entretenimento. Um dos eventos disponíveis de destaque é a Arena Nickelodeon, um espaço mágico e repleto de aventuras. Essa é a Arena Nickelodeon, um evento inédito inspirado nos personagens que são sucesso na TV, como a Patrulha Canina, Bob Esponja Calça-Quadrada e Dora Aventureira. A atração é indicada para crianças de até 10 anos de idade e funcionará de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos e feriados, das 12h às 20h.

Por Carolina Rampi