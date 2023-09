Homem é assassinado após ameaçar revelar traição da amante

Uma reviravolta chocante abalou a pacata cidade de Nova Andradina, Mato Grosso do Sul, quando a Polícia Civil anunciou a prisão de um homem e uma mulher na quinta-feira, 14 de setembro, sob acusações de homicídio e fraude financeira. O caso, que remonta ao fatídico dia 12 de setembro de 2023, tem provocado perplexidade na comunidade local.

Tudo começou quando a Unidade Policial recebeu informações alarmantes sobre um homicídio no assentamento Teijin, uma localidade situada a aproximadamente 40 km de Nova Andradina. Rapidamente, uma equipe da SIG (Seção de Investigações Gerais) foi despachada para o local, onde descobriu o corpo de uma vítima masculina, aparentemente atingida por pelo menos três disparos de arma de fogo.

À medida que as investigações avançavam, um elemento sinistro se sobressaía: uma quantia substancial de dinheiro havia sido retirada da conta bancária da vítima após sua morte. Essa descoberta impulsionou os esforços da polícia para identificar os responsáveis por esse crime hediondo.

Dois suspeitos logo emergiram, um homem de 22 anos e uma mulher de 31 anos. Com essas pistas em mãos, os policiais lançaram uma operação intensiva para localizar e capturar os suspeitos.

O suspeito masculino foi localizado em uma rodovia que conecta Nova Andradina ao município de Taquarussu. Durante o interrogatório, ele confessou sua participação no crime e forneceu informações cruciais para a investigação em curso.

Enquanto isso, a busca pela suspeita feminina, de 31 anos, levou os investigadores até um posto de combustível na cidade de Taquarussu, onde ela foi detida. Assim como seu comparsa, ela também confessou sua participação no homicídio e nas transações financeiras subsequentes usando a conta da vítima.

Ambos os suspeitos admitiram sua participação no delito, mas também revelaram a manipulação das câmeras de segurança na residência da vítima, do DVR e do celular da mesma, numa tentativa de dificultar a identificação dos culpados.

Um avanço crucial nas investigações ocorreu quando a equipe de investigadores conseguiu recuperar parte dos objetos subtraídos, que haviam sido descartados na mata às margens da rodovia que liga Nova Andradina ao Distrito de Nova Casa Verde, a 60 km do centro da cidade.

As motivações por trás desse ato hediondo também vieram à tona durante o desenrolar das investigações. O crime foi motivado por uma relação extraconjugal entre a autora de 31 anos e a vítima, que ameaçava contar a verdade para o marido da suspeita. Diante dessa ameaça, a mulher convidou seu cúmplice para perpetrar o crime.

Após o assassinato, os dois réus decidiram utilizar os dados bancários da vítima para realizar transferências financeiras a terceiros por meio do sistema PIX. Agora, ambos enfrentam as consequências legais de seus atos, tendo sido conduzidos à Delegacia de Polícia de Nova Andradina para que fossem tomadas as medidas cabíveis.

Com informações da DEPAC