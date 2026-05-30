Revoada Cultural ocupa o centro da Capital por 24h

Festival gratuito ocupa o centro de Campo Grande com 24 horas de programação cultural, shows nacionais, feira criativa e atrações voltadas para toda a família

Campo Grande se prepara para receber, pela primeira vez, um festival urbano inspirado nos grandes encontros culturais realizados em capitais brasileiras. Com entrada gratuita, a Revoada Cultural acontece nos dias 30 e 31 de maio e promete ocupar a região central da cidade com uma programação extensa voltada à música, artes cênicas, literatura e manifestações populares.

As atividades serão realizadas na Rua Maracaju, no trecho próximo à Rua 14 de Julho, entre o meio-dia e a meia-noite. A iniciativa pretende transformar o espaço público em um ponto de convivência cultural, reunindo artistas locais e nacionais em apresentações distribuídas ao longo dos dois dias de evento.

A programação inclui estilos musicais variados, passando pelo samba, sertanejo, rock, rap, MPB, reggae, eletrônico e forró, além de performances de dança, teatro, intervenções artísticas e batalhas de rima. Entre os convidados confirmados está o rapper GOG, nome histórico do hip hop nacional reconhecido pelas letras de forte conteúdo social e pela trajetória ligada à cultura periférica brasileira.

Além dos shows e apresentações culturais, o público também poderá visitar uma feira voltada à economia criativa, com participação de expositores da Capital nas áreas de gastronomia e artesanato. A proposta é ampliar a circulação de artistas independentes e fortalecer pequenos produtores locais por meio de um evento que busca aproximar diferentes linguagens culturais da população.

Programação

Entre os destaques da programação está o rapper GOG, considerado um dos nomes mais importantes da história do hip hop brasileiro. Conhecido como “Poeta do Rap Nacional”, o artista sobe ao palco no sábado (30), levando ao público suas rimas marcadas por crítica social, consciência política e valorização da cultura periférica.

No sábado (30), a programação começa pela manhã com o Cortejo da Revoada e segue ao longo do dia com atrações como Marlon Maciel e grupo Trem Pantaneiro, Gabriel Chiad, Lara Tango acompanhada de dança urbana, além de apresentações de Engenheiro Edson, Pantanal de Lino, Sandim, Manuzera e Lauren Cury. O público também poderá acompanhar performances de Juci Ibanez, intervenções do Coletivo Rabiscada, batalhas de slam e rima, além dos shows de Magão ao lado da Falange da Rima.

Um dos momentos mais aguardados da noite será a apresentação do rapper GOG, que sobe ao palco acompanhado dos Bros MCs. O encerramento contará ainda com Anarandá e Katú Mirim, seguido pelo set do DJ Shabba.

Já no domingo (31), a programação será aberta pela Orquestra da UFMS e continua com apresentações de Marcelus e Marcela, Lara Árabe com performances de K-pop e a DJ Lady Afro. Ao longo da tarde e da noite, o festival recebe artistas como Ana Lua e Pedro Espíndola, Kalu, Karla Coronel e Gabriel Noah, além de atrações coletivas como o Soul Art e a tradicional Roda de Samba da Revoada, Flor de Pequi e Rolê da Dança, encerrando o evento com o show da banda Corvo e os Malditos do Cerrado.

Revoada todos os anos!

Para o Jornal O Estado, o idealizador da Revoada Cultural, Carlos Porto afirma que o festival nasceu da necessidade de devolver movimento e ocupação ao centro de Campo Grande por meio da arte. Segundo ele, a proposta é transformar a região central em um espaço permanente de convivência cultural. “Campo Grande precisa voltar a viver o seu centro urbano, e a cultura tem esse poder de reunir pessoas e criar encontros. A ideia é que a Revoada aconteça todos os anos e passe a fazer parte do calendário cultural da cidade”, destaca.

O nome do evento também carrega uma ligação direta com elementos da identidade sul-mato-grossense. De acordo com Carlos, a inspiração veio da presença marcante dos pássaros no Pantanal e da ideia de movimento coletivo. “A revoada lembra essa sinfonia de aves que faz parte da nossa paisagem. Nós trouxemos isso para a cultura, reunindo diferentes estilos, linguagens artísticas e públicos em um mesmo espaço”, explica.

Carlos ressalta que o evento foi pensado para receber famílias inteiras, com estrutura gratuita, segurança e atividades voltadas também ao público infantil. “As pessoas podem ir tranquilas, levar as crianças, aproveitar os shows e circular pelo espaço. Vai ter monitoria infantil, praça de alimentação, artesanato e muita diversidade cultural durante os dois dias”, afirma.

Além de promover acesso gratuito à cultura, o diretor acredita que a Revoada também fortalece os artistas locais ao oferecer estrutura profissional e visibilidade.

“Quando você oferece um palco estruturado, som de qualidade e valorização ao artista, ele consegue apresentar melhor o seu trabalho. A Revoada é sobre democratizar o acesso à cultura, mas também reconhecer e fortalecer a produção cultural de MS. Essa é a primeira edição, mas a nossa intenção é que o evento aconteça todos os anos, sempre no mês de maio, e se consolide no calendário cultural da cidade. Já estamos em conversa com a Câmara Municipal para incluir oficialmente a Revoada no calendário de eventos culturais de Campo Grande e do Estado”, pontua.

Fique de olho no trânsito

A partir das 11h do dia 30, a operação de trânsito será ampliada e a Rua 14 de Julho também passará a ser bloqueada no trecho entre a Rua Antônio Maria Coelho e a Rua Marechal Rondon. As alterações seguem durante os dois dias de programação do evento.

A Revoada Cultural acontece nos dias 30 e 31 de maio e terá 24 horas de programação distribuídas em dois dias, com atividades das 12h à meia-noite. O evento reunirá música, dança, cultura urbana, feira cultural, intervenções artísticas e diferentes manifestações culturais, fortalecendo a ocupação do centro por meio da arte e ampliando a circulação de pessoas na região.

A operação de trânsito foi organizada em conjunto com a Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran), responsável pelo acompanhamento técnico das interdições e reforço na sinalização viária durante os dias de evento.

A Revoada possui todas as licenças e liberações exigidas para realização de eventos em espaço público, incluindo autorizações relacionadas à mobilidade urbana, segurança e funcionamento da estrutura montada na região central e é uma realização do Instituto Imolé, com apoio do Ministério da Cultura, Governo Federal, Agetran, Prefeitura Municipal de Campo Grande e Universidade Federal de Mato Grosso do Sul.

Por Amanda Ferreira

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