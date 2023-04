Audiência, reuniões e posse na agenda da ALEMS

Na semana de 10 a 14 de abril, na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS), estão previstos diversos eventos, além das sessões plenárias na terça, quarta e quinta-feira, às 9h, no Plenário Júlio Maia. Além da sessão ordinária, na terça-feira (11) pela manhã está marcada a posse da nova deputada Gleice Jane (PT), por convocação oficial do presidente Gerson Claro (PP), ao final da sessão desta quarta-feira (5). Saiba mais sobre a futura deputada nesta matéria. Pela tarde da terça, ainda está prevista para as 14h, a audiência pública “A Renovação do Novo Ensino Médio”, de proposição do deputado Pedro Kemp (PT), em parceria com a Federação dos Trabalhadores em Educação de Mato Grosso do Sul (Fetems). O evento deverá ocorrer no Teatro Dom Bosco – Av. Mato Grosso, 225, em Campo Grande.

Na quarta-feira (12), antes da sessão plenária, está marcada a reunião da Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR), às 8h, no Plenarinho Nelito Câmara. Às 15h do mesmo dia, está prevista reunião com o secretário-adjunto da Casa Civil, Flavio Brito, sobre emendas parlamentares, a pedido da presidência.

Na quinta-feira (13), além da sessão plenária, está marcada a reunião com a Frente Parlamentar em Defesa das Santas Casas, às 15h, no Plenarinho Nelito Câmara, por proposição do deputado Pedrossian Neto (PSD).

