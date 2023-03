Expogrande 2023 define programa ção oficial

Barraca da veterinária, shows, leilões, visita a fazendinha e palestras. Entre os dias 13 a 23 de abril o Parque de Exposições Laucídio Coelho será palco para a Expogrande 2023, que retorna ao local de origem após a última edição no Shopping Bosque dos Ipês. Na 83º edição conta com apresentações de Ana Castela, César Menotti e Fabiano, Luan Santana, Maiara e Maraisa, Alok, Diego e Victor Hugo, George Henrique e Rodrigo, Gusttavo Lima, Pedro Sampaio e Gustavo Mioto.

Durante os 11 dias de Expogrande os portões do parque serão abertos às 8h e fechados às 00h, que é o horário de encerramento das apresentações musicais. Vale destacar que os portões da arena, que é a área onde acontecerão os shows, serão abertos somente às 17h. Os ingressos para conferir os shows já estão à venda com as opções: arena, camarote expo e camarote experience. Os preços variam de R$ 40 (inteira) a R$ 499 (inteira). O menor valor corresponde ao ingresso do primeiro lote da arena para apresentação do César Menotti e Fabiano.

O maior preço é do terceiro lote do camarote experience para curtir as apresentações do Luan Santana e Gusttavo Lima. Essa área dá acesso ao open bar, open food e abadás. Os convites podem ser adquiridos direto no site da Duts ou em qualquer uma das unidades da barbearia A Banca. Para aqueles que estão interessados em acompanhar a feira da Expogrande, visitar a fazendinha, barraca da veterinária, mas não pretendem ver nenhum dos artistas, o valor de entrada no Parque de Exposições Laucídio Coelho será R$ 20. Quem adquiriu ingresso para assistir os shows também terá acesso à feira e o restante da exposição.

Barraca da Veterinária

Na 83º edição a barraca dos estudantes de medicina veterinária retorna com atrações musicais e comidas típicas. Talitha Rocha Ferraz é uma das organizadoras e fala sobre o compromisso em atender as expectativas do público. “Tem sido um desafio porque desde que anunciamos que a barraca iria retornar muita gente que participou, que foi nos anos anteriores deram sugestões querendo que a gente faça do jeito que sempre foi. É uma responsabilidade muito grande estar organizando”, afirma.

A acadêmica comenta que a barraca soma de forma cultural para o evento e fala sobre a necessidade de conseguir patrocinadores. “A barraca da veterinária é muito mais que um bando de estudantes indo para curtir. É uma oportunidade para esses cantores apresentarem esse trabalho e tem uma coisa muito reacional, é história, é cultural. Tem sido um desafio conseguir empresas parceiras que ajudem”, diz.

Por enquanto, as atrações confirmadas para participar da tenda são as duplas Mattos e Vinicius, Thiago e Renan e Lucas Friozzi. Nos dias do evento, os estudantes irão vender espetinhos e arroz carreteiro. “Estamos planejando uma parrillada no final de semana durante o dia também”, explica Talitha. O valor arrecadado com as vendas será destinado para o fundo de dois grupos de estudos da UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul).

Estrutura

Para receber as atrações da Expogrande, a Acrissul (Associação dos Criadores de Mato Grosso do Sul) está investindo R$ 500 mil na reforma da estrutura do parque. Algumas das áreas estão sendo demolidas para dar lugar a instalação de food trucks. Em 2023, a Expogrande prevê atrair mais de 100 mil pessoas e movimentar R$ 150 milhões nos 11 dias do evento.

Confira as datas das atrações do evento:

13/04 – Cesár Menotti e Fabiano

14/04 – Maiara e Maraisa / Ana Castela

15/04 – Diego e Victor Hugo / Alok

20/04 – Matheus e Kauan / George Henrique e Rodrigo

21/04 – Gusttavo Lima / Pedro Sampaio

22/04 – Luan Santana / Gustavo Mioto

