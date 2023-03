Autor de estupro tenta invadir Paço Municipal e acaba preso por guarda

Um homem, de 50 anos, foi preso na Prefeitura Municipal de Campo Grande, na manhã desta sexta-feira (10), após o mesmo tentar invadir o almoxarifado central do paço municipal. Em consulta à ficha do invasor, foi constatado que ele possuía um mandado de prisão por eatupro de vulnerável em aberto.

Segundo informações, uma equipe Guarda Civil Metropolitana foi acionada pelo agente plantonista para prestar apoio no almoxarifado central do paço municipal. Ao chegar no local, os guardas encontraram o homem que havia sido capturado. Ao ser questionado sobre sua ação, o homem justificou dizendo que invadiu o prédio porque é ex-funcionário da Prefeitura de Campo Grande, contratado no programa PROINC e acabou pulando o muro para esconder pessoas que o ameaçavam de morte.

Em checagem via INFOSEG ( Rede de Integração Nacional de Informações de Segurança Pública e Justiça), os agentes encontraram um mandado de prisão em aberto em desfavor do indivíduo que foi encaminhado à CEPOL para medidas cabíveis.

Com informações da Assessoria SESDES/GCM.

