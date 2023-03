Feira do Bosque da Paz volta em fevereiro com mais de 1,5 mil participantes

A Feira do Bosque da Paz está de volta em 2023, com mais de 1,5 mil participantes confirmados para a sua próxima edição em fevereiro. O evento conta com o apoio da Prefeitura, além do Sindicato dos Artesãos do Mato Grosso do Sul.

Com pouco mais de seis meses de funcionamento, a feira começou com cerca de 300 expositores e hoje oferece uma grande variedade de produtos, como moda, gastronomia e decoração, além de artesanato.

O espaço também conta com eventos culturais e brincadeiras para toda a família. A feira é mais um espaço para o desenvolvimento da economia solidária na cidade, fornecendo um ambiente para pequenos empresários e empreendedores individuais fomentarem seus negócios.

A entrada é gratuita e a feira ocorre sempre no terceiro domingo de cada mês, das 9h às 14h, na área verde localizada na Rua Kame Takaiassu, n.º 500, no Bairro Carandá Bosque.

