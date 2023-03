MS terá o maior hospital de animais silvestres da América Latina

Mato Grosso do Sul está prestes a inaugurar o maior hospital especializado em animais silvestres da América Latina. Em construção no Cras (Centro de Reabilitação de Animais Silvestres), em Campo Grande, a unidade está em fase final de obras.

Neste 3 de março, data instituída pela ONU (Organização das Nações Unidas) como o “Dia Mundial da Vida Selvagem”, o Governo do Estado reforça a importância do hospital para a preservação da biodiversidade sul-mato-grossense.

Cerca de 2,5 mil animais passam pelo Cras todos os anos. Com a ativação do hospital, o atendimento à vida selvagem será modernizado, uma vez que o prédio vai concentrar serviços como triagem, exames, atendimento clínico, cirurgias e reabilitação.

“Hoje, quando precisamos fazer exames como raio-x e ultrassom, dependemos de parceiros, como universidades. Com a nova clínica, vamos concentrar todo esse serviço no Cras, o que vai proporcionar conforto e dar mais agilidade e efetividade ao atendimento”, conta a coordenadora do Cras, Aline Duarte.

Pesquisador e responsável técnico pelo Centro de Reabilitação, o médico veterinário Lucas Cazati destaca a importância do hospital no estudo da vida selvagem.

“Vamos fazer pesquisas científicas, desenvolver literatura, receber universidades estrangeiras e fazer cooperações técnicas. Já estamos desenvolvendo um projeto pioneiro contra a extinção da onça pintada, por exemplo. Esse hospital será o maior da América Latina. Outro maior que esse só tem em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos”, frisa.

Obra

O hospital veterinário vai modernizar o atendimento aos bichos das mais diversas espécies que vivem no Pantanal, Cerrado e Mata Atlântica e acabaram resgatados devido a problemas de saúde.

Com investimento de R$ 5 milhões, o complexo terá 1.162,33 m² de área construída. Segundo projeto da Agesul (Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos), a clínica contará com centro cirúrgico completo, centro de triagem, setores de quarentena para mamíferos, aves e répteis, sala de necropsia com câmara fria, laboratório de anatomia patológica e laboratório de patologias clínicas. Terá ainda salas de exames clínicos e de imagem com ultrassom e raio-x, além de clínica para pronto atendimento.

Com informações do Governo do Estado.

