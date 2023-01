‘Esquentas’ do carnaval 2023 e teatros estão na programação do fim de semana

Blocos Capivara Blasé e Bonde das Sereias, Circo dos Sonhos, tributo ao rock nacional são opções de lazer

O grito de carnaval foi dado já na semana passada, em Campo Grande, e de lá para cá, o que se vê, nas redes sociais, são comentários e postagens sobre carnaval, fantasias, planos, curtição e do quanto as pessoas estão com saudade da festa popular. E a partir deste fim de semana, com vários “esquentas”, e todos os preparativos para a folia, a animação dos foliões para a Festa de Momo só aumenta.

Levando em conta que há pelo menos três anos não temos um carnaval como antes da pandemia, em 2023 as expectativas são de que o carnaval seja animado, forte, potente e bastante cheio.

Para Vitor Samudio, representante do bloco Capivara Blasé, o carnaval 2023 será para “descarregar”. “Eu acho que é uma forma de a gente se libertar de várias coisas que aconteceram nos últimos anos, principalmente a pandemia. Então, acho que esse retorno do carnaval é muito significativo, muito simbólico”, comenta.

Teatros

O fim de semana também terá duas apresentações teatrais de renome na Capital. Pedro Silva Promoções traz a peça “O Vendedor de Sonhos” neste sábado, ao Teatro Glauce Rocha, às 21h. Os ingressos custam a partir de R$ 40 (meia-entrada), e podem ser adquiridos por meio do link: https://pedrosilvapromocoes. com.br/comprar-ingresso/o- -vendedor-de-sonhos-2178.

Já o humorista Victor Sarro chega a Campo Grande com o espetáculo “A 5ª Série ainda Vive!”, no Teatro Dom Bosco, que fica na Avenida Mato Grosso, 225, Centro. Os ingressos custam a partir de R$ 55 (meia-entrada), e podem ser adquiridos por meio do link: https://realizashows. com.br/comprar-ingresso/ victor-sarro-show-inedito-a- -quinta-serie-ainda-vive-2160/ mapa. Escolha sua programação e comece a se divertir!

Sexta-Feira – 27/1

Eco Park

O clube funciona das 9h às 18h, com day use ao preço de R$ 100 para adultos; R$ 50 para crianças de 6 a 11 anos, e crianças de 0 a 5 não pagam. Mais informações: (67) 2020- 0709 (WhatsApp).

Sesc no Bosque

O Teatral Grupo de Risco apresenta, no Arena Bosque, no Shopping Bosque dos Ipês, a partir das 15h, o espetáculo “Piraputanga no Caminho das Águas”, que conta a história de um peixe pantaneiro que sonha em conhecer o mar. Durante o caminho, ele encontra problemas ambientais e, ao mesmo tempo, vai fazendo novos amigos.

Quintal Sesc

Nesta sexta-feira (27) tem Quintal Sesc no estacionamento do Shopping Campo Grande, a partir das 17h com programação cultural gratuita. Entre as atrações terá espetáculo teatral infantil com a Cia. Teatro do Mundo e contação de histórias com a trupe Guavira. O show musical será com a banda Farrapos e Trapos. Diversão não vai faltar para a criançada na área kids, com brinquemania, pinturinha, recreação e entrega de balões, além de contar com um espaço exclusivo para os pets.

E, para movimentar a noite, a Academia Fórmula vai realizar um aulão de fitdance. É atração para toda a família. No local, os pais ainda podem aproveitar para fazer a feira de frutas, verduras e legumes, levados ao local graças à parceria da Secretaria Municipal de Inovação, Desenvolvimento Econômico e Agronegócio (Sidagro) e do hipermercado Carrefour. A alimentação e a bebida ficam por conta dos foodtrucks.

Circo dos Sonhos

O Circo dos Sonhos está montado no estacionamento da Fórmula Academia, no Shopping Campo Grande. O espetáculo tem duração de 1h40 e as sessões acontecem de terça-feira a sexta-feira, às 20h, e aos sábados, domingos e feriados, às 15h, 17h30 e 20h. Os preços para a Lateral são de R$ 50 a inteira e R$ 25 a meia.

Para a Central inteira, são R$ 70 e R$ 35 a meia. A VIP inteira está R$ 100 e a meia, R$ 50, sendo que a meia-entrada compreende crianças de 2 a 12 anos, estudantes e pessoas com mais de 60 anos. A cada R$ 300 em compras no shopping, o cliente ganha um ingresso para o circo. Mais informações sobre compras de ingressos podem ser feitas por meio dos telefones (11) 2076-0087 / (11) 99777-7177, ou pelo site www. circodossonhos.com.

Vitinho Park

Quem vier para o Vitinho Park e adquirir o passaporte, o estacionamento é por conta do Shopping Bosque dos Ipês, basta apresentar a pulseira nos guichês de pagamento. Promoção válida durante todo o mês de janeiro, de segunda a sexta – exceto feriados. Válido para carros e motos.

O Bosque dos Ipês fica na Avenida Cônsul Assaf Trad, 4.796, Parque dos Novos Estados.

Blues

Bar Sexta-feira, no Blues Bar, tem a primeira noite de flashback do ano, com Control A + JS Orquestra. O bar abre às 20h, com entrada a R$ 30. O Blues Bar fica na Rua 15 de Novembro, 1.186, Centro.

Sábado – 28/1

Sesc Norte Sul

Neste fim de semana o “Espaço Sesc”, do Sesc Cultura, integrante do Sistema Comércio, no Shopping Norte Sul Plaza, tem programação infantil com palhaçaria, contação de histórias e oficina de dança, tudo gratuito.

No sábado (28), às 15 horas e, em segunda sessão, às 16h30, a Cia. Teatro do Mundo encena o espetáculo “Histórias de TerRir da Turma do Bolonhesa”.

Dessa vez, a turma do Bolonhesa vai contar histórias de arrepiar. Mas, como palhaços que são, essas histórias de terror vão ganhar um toque de humor e se tornar histórias de TerRir. Rir é um ato de resistência e coragem. Com muita música e poesia, tudo vira magia com a Turma do Bolonhesa.

‘Esquentas’: Bonde das Sereias

Sábado tem o segundo grito de carnaval, promovido pelo Bonde das Sereias, a partir das 16h e até as 23h, na Praça dos Imigrantes e, no line-up, tem Fábio Jara, Afro Queer, Marcelitu, Marcela Deniz, Dani X, Vick Banks. A Praça dos Imigrantes fica na Rua Joaquim Murtinho, 46, Centro.

Capivara Blasé

Nesse sábado (28) um dos maiores blocos de rua do Estado, o Capivara Blasé, começa a trazer muita diversão com o primeiro de vários “esquentas”, a partir das 19h, na Rua Eva Lacerda de Farias, 740, no bairro Amambaí, com entrada a R$ 15 antecipado e R$ 30 na hora, e terá como atração o cantor Chokito.

Blues Bar

Sábado, no Blues Bar, tem LabHits Volume 3 Nacional com tributo a Titãs, Ira!, RPM, Engenheiros do Hawaii. Os ingressos custam a partir de R$ 30 (3º Lote), e podem ser adquiridos por meio do link: https://www.sympla. com.br/evento/labhits-volume-3/1843230.

O Blues Bar fica na Rua 15 de Novembro, 1.186, Centro.

Domingo – 29/1

Sesc no Bosque

No domingo, a cantora Karla Coronel leva ao público músicas autorais e releituras de músicas que marcaram sua geração, trazendo sempre características próprias, com novos arranjos e ritmos brasileiros, das 12h às 14h, na praça de alimentação do Shopping Bosque dos Ipês.

Missa no Bosque

Domingo tem missa no Bosque, às 11h, em parceria com a Paróquia Senhor do Bonfim, da Capital, no espaço ao lado da Riachuelo, no 1° piso do Shopping Bosque dos Ipês. O Shopping Bosque dos Ipês fica na Av. Cônsul Assaf Trad, 4.796, Parque dos Novos Estados.

‘Esquentas’: Calcinha Molhada

Já no domingo (29) tem o Calcinha Molhada, bloco fundado por mulheres, com “esquenta” no bar Capivas, que fica na Rua Pedro Celestino, a partir das 15h, tendo início com a matinê “Fraldinha Molhada” para a criançada se divertir. Às 17h tem apresentação de Marcela Deniz, seguida de bateria da Escola da Samba Deixa Falar, de Nuala e da playlist do bloco. A entrada tem o valor simbólico de R$ 5.

Rockers Sound System

Ainda no domingo (29), tem “esquenta” do Bloco Sujo do Rockers Sound System com a presença de convidados, feira de artesanato, alimentação e espaço kids na Praça da Maria- -Fumaça, que fica na Avenida Calógeras, Centro, em frente do Hotel Gaspar. O evento será das 15h às 22h com entrada gratuita, mas os organizadores pedem doação de alimentos não perecíveis, brinquedos ou material escolar, que serão repassados à CUFA (Central Única das Favelas).

FaroFolia

No domingo tem o 2º Esquenta FaroFolia, na Estância das Flores, com entrada gratuita durante todo o evento. A Estância das Flores fica na Av. Cônsul Assaf Trad, 3.484. Sesc Norte Sul No domingo, em duas sessões, às 15h e, depois, às 16h30, o grupo Badaiá Arte tem contação de histórias para a criançada. O grupo trabalha textos divertidos, desenvolvendo trabalhos por meio das artes cênicas, narração de histórias, artes visuais, palhaçaria, música e literatura.

