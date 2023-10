Aulas de Zumba movimentam 13 locais em Campo Grande

A população campo-grandense interessada em atividade física pode usufruir de aulas de zumbas em diversos pontos da cidade. A Fundação Municipal de Esportes (Funesp), através do Programa Movimenta Campo Grande, oferece aulas de Zumba gratuitas em diversos pontos da cidade.

O Movimenta Campo Grande oferece duas opções de aulas: Zumba e Zumba Gold. A primeira é voltada para pessoas de diferentes faixas etárias e níveis de condicionamento físico, enquanto a segunda é especialmente adaptada para idosos. Na Capital, as aulas são ministradas por seis professores, em 13 pontos da cidade.

A Zumba

A Zumba é uma modalidade de exercício físico que combina elementos de dança e aeróbica. Com um ritmo animado e contagiante, essa atividade é conhecida por proporcionar uma experiência divertida e energizante para os participantes. Através de movimentos coreografados, a Zumba trabalha todo o corpo, tonificando os músculos e promovendo o condicionamento físico.

Como participar?

Para se inscrever nas oficinas de Zumba, o interessado deverá procurar o professor responsável pela atividade no local e verificar a disponibilidade de vagas.

Locais das Aulas

Os 13 pontos onde serão dadas as aulas são : Parque Jacques da Luz, nas Moreninhas; Parque Ayrton Senna, no Aero Rancho; Praça Esportiva Belmar Fidalgo, na região central; Centro Olímpico Ruy Jorge da Cunha, na Vila Nasser; Tarsila do Amaral; Ginásio Avelino dos Reis (Guanandizão); Comunidade Nossa Senhora Aparecida, no Bethaville; Associação dos Praças do Bombeiro, no Jardim Centenário; Escola Municipal Cel. Sebastião Lima, no Serradinho; CRAS Valéria Lopes Rodrigues, na Vila Popular; Praça do Jardim Carioca e na Associação de Moradores do Bairro Coophatrabalho.

