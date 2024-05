Durante quatro dias de evento vai rolar competição de hambúrgueres, programação musical e espaço kids

Campo Grande irá sediar o aguardado 2º Festival Hamburgueiros do MS, que inaugura hoje sua temporada até o dia 2 de junho. O evento será realizado ao lado do Bioparque Pantanal e foi escolhido como o palco perfeito para esta festa gastronômica, que contará com a participação de diversas hamburguerias. Os visitantes terão a oportunidade de saborear desde os populares ‘smashes’ até os hambúrgueres altos*.

Os hambúrgueres terão preços padrão de R$ 25 e R$ 35 reais em todas as lojas participantes do evento. Além disso, haverá uma competição para eleger o melhor hambúrguer “smashe” do Estado. O evento também contará com um espaço kids com Mundo Encantado, oferecendo uma variedade de produtos, como monitores, batatas fritas, milk-shakes, sorvetes, pudins e cookies.

Renomados estabelecimentos, como Gran Costela Sabores, York Sandwich Shop, 7Burg, Make Burgers, Hamburgueiros do MS, O Paulistinha Sanduíches, Michellis Burger, Dumato Burger, Hambugreria Lancheria, e muitos outros, estarão presentes. O evento contará com uma estação dos Hamburgueiros, onde será possível adquirir pão, carne e queijo por R$ 20. Toda a renda dessa estação será revertida para a Associação Hamburgueiros do MS, contribuindo para o fortalecimento desse prazer gastronômico.

A ideia para o 2º Festival de Hambúrgueres do MS surgiu da experiência em 2023, quando foi concebido o primeiro festival. Nesse contexto gastronômico, foi identificada uma legislação municipal que respalda a celebração do hambúrguer, especialmente no dia 28 de maio, reconhecido como o Dia Mundial do Hambúrguer. Essa legislação, proposta pelo vereador Clodoilson Pires e sancionada pela prefeita Adriane Lopes, estabeleceu a última semana de maio como a Semana Municipal do Hambúrguer.

Curadoria

Para a reportagem do Jornal O Estado, Weslley Renovato, Presidente dos Hamburgueiros do MS, destaca a importância do festival para a cultura gastronômica e turística da região.

“O grupo Hamburgueiros do MS, composto por mais de 107 estabelecimentos associados, se uniu para promover a cultura do hambúrguer na região. Juntos, começaram a planejar o evento, e a legislação municipal deu o respaldo necessário para oficializarem a realização do festival durante essa semana. Na primeira edição foram mais 25 Hamburguerias, três dias de evento e mais de 40 mil burguers vendidos”, afirmou Weslley.

Na primeira edição, o evento durou três dias e o comparecimento foi significativo, motivando a solicitação de mais um dia. Renovato acredita que este ano o número de participantes será ainda maior “Observa-se uma média de dez a quinze mil pessoas por noite, o que, se não me engano, representou o maior evento gastronômico já realizado nos Altos da Avenida Afonso Pena. Com uma média de cinco lojas, a intenção é aumentar essa quantidade”, explicou.

Weslley ressalta o papel fundamental da Associação, ao atuar como um elo entre as hamburguerias, buscando compreender suas necessidades “O evento não se resume apenas à venda de hambúrgueres, mas também fortalece as marcas, promove o networking e facilita a interação entre as hamburguerias participantes. Aproximadamente quatro dias de evento favorecem essa interação, enquanto a Associação desempenha um papel essencial na coordenação e realização do evento”, relatou o coordenador.

A coordenação do festival destaca o apoio do Governo do Estado e a estrutura necessária para o evento, incluindo segurança, brigadistas e música, bem como a limpeza do local. Todas essas despesas são cobertas pelas taxas e locação do espaço, garantindo que o valor solicitado aos participantes seja menor do que os custos totais do evento.

Participantes

Geovany Guedes, membro do Grupo Hamburgueiros do MS e proprietário do estabelecimento El Toro Burguer, relatou o impacto que o evento pode ter em relação à data “Além do Dia Nacional, essa iniciativa oferece um apoio significativo para estimular o comércio, não é mesmo? Os empreendedores de Campo Grande estão aproveitando essa oportunidade para celebrar essa data com o festival”, destacou.

Geovany compartilhou também os pratos que estará levando para o festival destacando uma das principais atrações sendo uma releitura inspirada em um dos hambúrgueres mais famosos de uma das franquias mais reconhecidas mundialmente. “Seria um lanche de 100 gramas com queijo prato, bacon, molho defumado especial, alface e tomate. Enquanto isso, nosso hambúrguer alto, uma criação comemorativa de três da loja e consiste em um hambúrguer de 140 gramas grelhado na parrilha, com catupiry original, bacon caramelizado, alho crocante e tomate confitado”, compartilhou Geovany.

Guedes compartilhou que o grande diferencial sempre foi o pão do estabelecimento, uma receita derivada da mãe do proprietário “Essa receita, desenvolvida ao longo dos anos para harmonizar com o hambúrguer, é reconhecida pela qualidade do nosso pão. O pão a ser utilizado no evento é o “Touro”, um dos primeiros que produzimos, feito com parmesão e orégano. Essa receita exclusiva é finalizada com parmesão crocante assado no forno e um toque de orégano, garantindo um sabor e aroma únicos”, finalizou o membro.

Um dos destaques do festival será a releitura da tradicional maionese japonesa Kewpie, apresentada pela hamburgueria 7burg. Conhecida por seu sabor único e alto valor nutritivo, a maionese Kewpie foi produzida pela primeira vez no Japão em 1925. Feita com uma técnica especial que utiliza quase o dobro de gemas em sua composição, ela resulta em uma textura rica e um sabor distinto que será incorporado em diversos lanches durante o evento.

Serviço:

O 2º Festival Hamburgueiros do MS acontece hoje e segue até o dia 2 de junho e será realizado ao lado do Bioparque do Pantanal, nos Altos da Afonso Pena, no bairro Chácara Cachoeira, das 17h às 23h. A competição para eleger o melhor hambúrguer do evento ocorrerá na sexta-feira e sábado, a partir das 17h, com o resultado anunciado no domingo às 19h.

Programação

Grade musical:

Quinta Feira (30)

17h Dj Jackson Seballo

19h Banda V12

Sexta Feira (31)

João Marcos e Zé Ronaldo

Sábado dia (01)

Enzo e Thiago

Domingo dia (02)

Fique a Vontade

Por Amanda Ferreira

