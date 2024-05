Família de João Carreiro alega ser contra tributo ao cantor

Familiares dizem que não houve consentimento para realização de evento, que anunciou nomes como Sérgio Reis e Jads e Jadson

A família do cantor sertanejo João Carreiro, falecido em janeiro deste ano após complicações em uma cirurgia cardíaca, se mostrou contra o evento ‘Tributo Comitiva JC’ que será realizado em 12 de junho, no CLC (Circuito de Laço Comprido), em Campo Grande. Conforme divulgado pelos organizadores, nomes como Sérgio Reis e Jads e Jadson estariam participando da homenagem, onde vão dar voz a músicas inéditas do sertanejo.

Ao jornal O Estado, um familiar que não quis se identificar disse que eles não foram comunicados sobre o evento, e alegam que também não houve uma autorização prévia. “A família do João, pai, mãe e irmãs, não sabiam do evento. Não fomos convidados ou consultados, soubemos de tudo através da mídia”, disse o familiar.

Também faz parte do tributo a confecção de uma estátua em homenagem ao cantor, que chegou ontem em Campo Grande, feita pelo artista Juvenal Irene, e que será instalada no Parque do CLC. O jornal teve acesso a um documento que indica que a filha do sertanejo e principal herdeira, Caru Comparin Corrêa, de 16 anos, autorizou a construção da estátua, mas não a realização de shows e lançamento de mais músicas.

“A autorização é exclusiva para fixação de imagem do artista João Carreiro em obra escultural, ‘estátua’, a ser fixada exclusivamente nas dependências do CLC, sendo vedado qualquer comercialização da obra escultural, bem como eventuais souvenirs e miniaturas da referida estátua, devendo ainda em caso de deslocamento da ‘estátua’ para outro local, ser previamente autorizado”, diz o documento.

Ainda segundo o familiar, o inventário do cantor não foi realizado, então ninguém seria autorizado a responder por ele. “No comunicado apenas a herdeira do João autorizou a estátua, nenhum evento a mais e muito menos músicas inéditas. A Francine [Francine Caroline, ex-esposa do cantor] e a equipe dela não respondem pelo João, e não tem autorização para lançar músicas dele na voz de outros artistas. O escritório Up Artistas não responde mais pelo João, eram apenas prestadores de serviços. A marca do João Carreiro é herança da filha dele, foi criada pelo pai dele e sempre estará em família e não a terceiros”.

Em março deste ano, Francine e representantes da UP Artistas, Henrique Borges e Diego Dinis, realizaram uma coletiva de imprensa sobre o tributo, indicando a construção da estátua e de um projeto musical denominado ‘Comitiva JC – a viola nunca vai morrer’.“Serão músicas inéditas, músicas que ele escreveu e que iriam sair nos próximos trabalhos dele, e serão interpretadas na voz dos amigos convidados. A ideia é gravar áudio e vídeo e continuar o legado do João”, disse Henrique Borges, representante da UP Artistas.

O tributo deverá ocorrer no dia 12 de julho, durante a 10ª edição do Brasileirão de Laço Comprido, com a inauguração da estátua. Além de Sérgio Reis e Jads e Jadson, foram anunciados na homenagem Fred e Fabrício; João Lucas e Walter Filho e João Nelore e Texano.

A reportagem procurou a FCMS (Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul), que informou que “não é responsável pela realização do show, que apenas presta apoio, quem está fazendo mesmo é o CLC”. A assessoria ainda ressaltou que qualquer impasse da família sobre o tributo, deverá ser resolvido entre eles e a comissão organizadora. Cabe destacar que não há um ofício no Diário Oficial sobre a realização dos shows ou possíveis contratos de artistas.

Circuito Laço Comprido

O CLC também foi procurado e conforme a assessoria de imprensa, a homenagem é uma forma de reverenciar o legado do artista e de que tudo foi organizado com autorização. “O João era morador do condomínio do CLC, tem uma ligação afetiva com o local. Tudo o que está sendo feito tem autorização e conhecimento. Esse evento está sendo tratado com muito cuidado e responsabilidade”.

Diego Dinis e Francine Caroline foram procurados pela reportagem, mas não se manifestaram até o fechamento da matéria.

Por Carolina Rampi

