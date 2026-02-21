Pré-candidata ao Senado, Gianni diz que concilia mandato e articulação política

A vice-prefeita de Dourados, Gianni Nogueira (PL-MS), afirmou em entrevista ao Jornal O Estado que seguirá exercendo normalmente o mandato enquanto mantém a pré-candidatura ao Senado Federal. O foco, segundo ela, é conciliar o trabalho institucional com a leitura responsável do cenário eleitoral e da percepção da população, medida por pesquisas e análises internas.

Ao avaliar a receptividade de seu nome, Gianni destacou que recebe os sinais positivos com responsabilidade. “Recebo qualquer sinal de reconhecimento com muita responsabilidade. Algumas pesquisas realizadas para acompanhamento interno do nosso trabalho trouxeram resultados positivos, e isso me deixou feliz. Mostra que estamos no caminho certo, mas também reforça o compromisso de continuar trabalhando com seriedade e equilíbrio.”

Ela atribui o reconhecimento à presença constante e ao exercício técnico da função. “Entendo que essa receptividade é construída, com presença, diálogo e responsabilidade no exercício da função de vice prefeita, procuro agir com coerência, respeito às instituições e dedicação às funções que exerço.” Gianni também confirmou que a pré-candidatura atende a um convite do ex-presidente Jair Bolsonaro. “Sou pré-candidata ao Senado por um pedido e um gesto de confiança do presidente Jair Bolsonaro. Ele me confiou essa missão, que aceitei com responsabilidade e senso de dever. Temos princípios que nos unem, como a defesa da liberdade, o respeito à Constituição, a valorização da família, a responsabilidade na gestão pública e o compromisso com o país. Sigo firme nessa caminhada com serenidade e consciência do que essa missão representa.”

A vice-prefeita reforçou a visão de que o Senado tem papel estratégico no equilíbrio institucional. Segundo ela, há preocupação de parte da população com decisões consideradas excessivas em outras esferas de poder, e cabe ao Senado exercer fiscalização e controle dentro dos limites constitucionais.

Questionada sobre a condução legal da eventual candidatura, Gianni afirmou que seguirá rigorosamente a legislação eleitoral. “Todo o processo será conduzido com absoluto respeito à legislação eleitoral, que estabelece regras claras para cada cargo e situação.” Ela lembrou que, no caso de vice-prefeita, não há exigência de afastamento para disputar o Senado. “Continuo atendendo normalmente a população no gabinete, acompanhando demandas, visitando escolas, CEIMs e outros espaços públicos, e participando das atividades administrativas do município. O compromisso com a população permanece o mesmo, com presença e dedicação no dia a dia.” E completou. “Meu dever é continuar trabalhando com seriedade, sempre dentro da lei e com respeito à função pública.”

Sobre levantamentos eleitorais, Gianni confirmou que há monitoramento do cenário. “Como é natural em períodos que antecedem o processo eleitoral, existem pesquisas e análises que acompanham o cenário político e a percepção da população sobre possíveis nomes.” Parte desses estudos, segundo ela, é de uso interno e serve para avaliar tendências e nível de conhecimento. “Os resultados têm sido positivos e recebidos com muita responsabilidade. Eles trazem ânimo, mas também reforçam o compromisso de continuar trabalhando com equilíbrio e seriedade.” Ela acrescentou que, quando houver pesquisas registradas e divulgáveis, as informações serão apresentadas conforme a legislação.

A movimentação política da pré-candidata inclui participação em atos e agendas no Estado. Em janeiro, Gianni integrou mobilização em Brasília liderada pelo deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG), em defesa da liberdade e de garantias constitucionais. “Estamos vivendo um momento decisivo na história da nossa nação. A caminhada liderada por Nikolas Ferreira (PL-MG) nos lembra que não existem soluções mágicas, nem salvadores da pátria, mas a verdadeira mudança acontece quando um povo decide caminhar passo a passo com propósito e constância”, afirmou nas redes sociais.

No âmbito estadual, Gianni intensificou visitas a diferentes setores. Em Campo Grande, reuniu-se com empresários como Augusto, da Soldamaq, e Paulo Mattos, diretor da Associação Comercial e Industrial de Campo Grande (Acicg), para discutir desenvolvimento econômico, geração de empregos e ambiente de negócios. “É ouvindo quem está na ponta, quem produz e emprega, que conseguimos construir políticas públicas mais eficientes e justas”, declarou.

Sarah Chaves e Lucas Artur