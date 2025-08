‘2ª Festa Carapé’ de Ribas começa hoje e vai até domingo com R$ 24 mil em prêmios e bailes

A população do município de Ribas do Rio Pardo, localizado na região centro-leste de Mato Grosso do Sul, terá uma festa com grandes emoções e shows a partir desta sexta-feira (1º), até o domingo (3). A 2ª Festa Carapé deste ano, começa às 13h de hoje, e tem shows todas as noites. Três grupos baileiro e um cantor carreira solo, subirão ao palco para alegrar o público. A entrada é gratuita todos os dias.

Na sexta, a animação fica por conta dos grupos Raça Baileira e Encanto da Natureza; no sábado, Encanto da Natureza, Grupo Uirapuru e Lenon Macedo; e no domingo, grupos Encanto da Natureza e Raça Pantaneira.

Durante o dia, acontecem as competições do Clube do Laço, em diversas modalidades. São R$ 24 mil em prêmios para os campeões das competições, individual e em equipes. A disputa começa, na sexta-feira, com a modalidade 5 bois. No sábado, acontece a classificação das equipes, categorias de base e desempate das modalidades. E no domingo, disputa da taça de bronze, categorias de base, desempate das modalidades, taça de Prata e Taça de Ouro.

A equipe ouro, leva R$ 5 mil; a segunda colocada, R$ 2.500,00. A equipe prata leva R$ 3.000,00; e a segunda colocada, R$ 2.400,00. A equipe Bronze, leva R$ 2.300,00 e a segunda colocada R$ 2.000,00.

Na modalidade individual, o campeão leva R$ 3.000,00; o segundo lugar, R$ 1.500,00. Para modalidade Amazonas adulto, o prêmio para a campeã é de R$ 1.000,00; a vice-campeã, leva R$ 500,00. E modalidade Bandeira/Mirim, o prêmio para o campeão é de R$ 500,00 e para o segundo lugar, R$ 300,00.

A Festa Carapé é muito importante para o município de Ribas do Rio Pardo, em todos os sentidos. No segmento cultural, celebra as raízes pantaneiras e sertanejas, fortalecendo a identidade local; valoriza práticas tradicionais como o laço comprido, típico das regiões de pecuária extensiva e preserva costumes ligados à vida no campo, como montaria, indumentária gaúcha e culinária típica.

Na área econômica, movimenta a economia local com turismo rural, comércio, hotelaria, alimentação e artesanato; e atrai laçadores e visitantes de várias regiões, gerando renda temporária e promovendo negócios.

Na área social, reúne famílias, comunidades rurais e urbanas, reforçando laços sociais; e serve como espaço de integração entre gerações e promoção da cultura tradicional.

Na área turística, Ribas se destaca no calendário estadual de festas campeiras; a festa impulsiona o município como destino para o turismo de experiência e cultura rural.