Homem morre em acidente momentos após postar foto com os amigos em confraternização, em Aquidauana

Na madrugada desta sexta-feira (1º) um homem, identificado como Claisson Rocha, morreu em um acidente, na MS-450, na cidade de Aquidauana, à 141 quilômetros de Campo Grande. Momentos antes do ocorrida, a vítima estava em uma confraternização com os amigos.

Segundo o site local, O Pantaneiro, na noite de quinta-feira (31) Claisson havia postado uma foto com os amigos às 21 horas, vestindo uma camiseta vermelha. Horas depois, se envolveu em um acidente em frente à Estação de Tratamento de Esgoto da Senesul, no Km-15 próximo à zona rural.

Embora o motivo do acidente desta sexta-feira (1º) não tenha sido divulgado, as informações iniciais são de que a vítima já havia se acidentado no mesmo lugar há aproximadamente dois meses.

As investigações segue em andamento.