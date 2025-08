Agenda Cultural agita Campo Grande com shows, feiras, cinema e teatro neste fim de semana

De Thiaguinho a cover de System of a Down, a Capital celebra mês do aniversário com teatro, oficinas e cultura para todas as idades

Tardezinha – Thiaguinho

A grande atração deste fim de semana é a turnê TTardezinha, comandada por Thiaguinho, que chega a Campo Grande (MS) no dia 2 de agosto, no Parque Laucídio Coelho, com portões abrindo às 15h. Conhecido por sua atmosfera animada e descontraída, o show reúne músicas autorais e clássicos do pagode e samba, em uma apresentação longa que incentiva o público a cantar, dançar e interagir livremente. Ingressos disponíveis em www.bilheteriadigital.com. Além disso, o show frequentemente conta com participações especiais de outros artistas, tornando a experiência ainda mais especial.

Festival Bonito Cinesur

No dia 1º de agosto, o Bonito Cinesur promove o CINESUR EDUCA – Mostra Comunidade, com sessões infantojuvenis às 13h30 e 15h, além do Cine Debate da Mostra Competitiva Sul-Mato-Grossense, Sul-Americana e Ambiental. A cerimônia de encerramento acontece no dia 2 de agosto, com Cláudia Ohana e Thiago Lacerda na entrega dos prêmios, que totalizam R$ 57.500 aos vencedores das mostras. Para conferir locais e horários, acesse o site oficial: https://bonitocinesur.com.br/.

Sexta-feira (1)

Espetáculo Ponto de Partida

O espetáculo Ponto de Partida, do Circo do Mato, será apresentado em duas sessões nesta semana, em Campo Grande. As apresentações acontecem na sexta-feira, 1º de agosto, e no domingo, 3 de agosto, sempre às 19h, na sede do grupo, localizada na Rua Tonico de Carvalho, nº 263, no bairro Amambaí.Os ingressos são gratuitos e podem ser reservados antecipadamente pela plataforma Sympla. O espetáculo conta com acessibilidade em Libras e é indicado para maiores de 12 anos.

Espetáculo “Clake”

Nesta sexta-feira, 1º de agosto, às 19h, e 2 de agosto, às 16h, o Circo Amarillo (SP) apresenta o espetáculo “Clake” no Sesc Teatro Prosa, em Campo Grande. A palhaçaria musical de Marcelo Lujan e Pablo Nordio mistura humor físico, música ao vivo e gags clássicas com um toque contemporâneo e poético, encantando crianças e adultos com inteligência e leveza. A classificação é livre, e os ingressos gratuitos estão disponíveis no Sympla, com vagas limitadas.

Roda-gigante

Esta é a última semana para curtir a roda-gigante instalada no estacionamento do Shopping Campo Grande. A atração, que encerra suas atividades neste sábado (02), oferece uma vista panorâmica da Capital sul-mato-grossense a 22 metros de altura, com 16 cabines para até quatro pessoas. Sucesso em eventos como Lollapalooza e Oktoberfest, a estrutura iluminada se tornou um novo ponto turístico temporário na Cidade Morena. Os ingressos custam R$ 20 e a atração funciona das 16h às 21h, sendo acessível e aberta ao público de todas as idades, inclusive pets de pequeno porte.

Sábado (2)

Oficina de Arte Indígena Sul-Mato-Grossense

Nos dias 2 e 9 de agosto, será realizada a Oficina de Mediação Cultural de Arte Indígena Sul-Mato-Grossense, voltada para quem atua ou tem interesse nas áreas de educação, cultura, museus e arte. Ministrada por Yvoty Medina, pesquisadora e liderança do povo Avá-Guarani, a formação oferece uma imersão ética e respeitosa nas cosmologias, histórias e formas de resistência dos oito povos indígenas de Mato Grosso do Sul. As aulas acontecem no Centro Cultural José Octávio Guizzo, em Campo Grande, das 8h às 12h e das 13h às 17h, com certificação para participantes que atingirem 75% de presença.

Feira Ziriguidum

A Feira Ziriguidum abre sua edição de agosto no dia 2, das 16h às 22h, na Praça do Preto Velho (Av. Fábio Zahran com Av. Salgado Filho, Jardim Paulista). Para animar a programação, os já queridos da Ziri, Silveira com o Baile do Silveira e Beca Rodrigues com Atípica, comandam a trilha sonora da noite. A abertura fica por conta do espetáculo “Os Navegantes”, do grupo Deslimites Teatro e Cinema, ideal para toda a família. A programação inclui ainda live painting com o artista Sanderley Sabergue e desfile de novas coleções das marcas Patricia Rosa e Coisas de Alucha. Além disso, o público poderá circular entre bancas de moda autoral, artesanato criativo e uma área gastronômica diversa, bem no centro de Campo Grande.

Ton Alves

O cantor e instrumentista sul-mato-grossense Ton Alves apresenta o show “Raízes do Cerrado” em Dourados no dia 2 de agosto, às 19h30, no Espaço Casulo (Rua Reinaldo Bianchi, 398). A entrada é gratuita. Unindo a força da tradição musical do Centro-Oeste com as batidas urbanas da black music, Ton conduz o público por uma experiência sonora envolvente e autêntica. Acompanhado por Adriel Santos (bateria), Kinho Guedes (contrabaixo) e Pedro Fernandes (teclado), o artista promete um show cheio de surpresas e muita personalidade.

Fuck the System – Cover System of a Down

No dia 2 de agosto, o Blues Bar recebe a banda Fuck the System, considerado o maior cover de System of a Down da América Latina. Reconhecida pelo próprio guitarrista Daron Malakian como a melhor homenagem ao grupo, a banda promete uma noite explosiva com performance intensa, timbres fiéis e figurinos marcantes. O show é único, e os ingressos antecipados já estão à venda. O Blues Bar fica na Rua 15 de Novembro, 1186 – Centro.

3º Encontro do Choro

A partir das 12h30, o Escritório Bar Cultural, em parceria com a Confraria do Choro e Oba Brasil MS, apresentam o 3º Encontro do Choro, com shows do Quarteto Samba Choro, Quinteto Virgisanta, Trio Vibrações e Som que Chora. O Escritório Bar Cultural, localizado na rua Assunção, 365, Vila Morumbi, é um espaço já consagrado como reduto artístico da Capital, que se tornou base oficial dos encontros semanais da Confraria, todos os sábados. O choro foi oficialmente tombado como Patrimônio Cultural Imaterial do Brasil em 29 de fevereiro 2024, pelo IPHAN, um marco significativo na história do ritmo.

Feira do Coopharadio

Todo sábado é dia de Feira do Coopharadio, na Praça V do bairro, e esta edição será especial Dia dos Pais, com muita arte, cultura, gastronomia e música. Das 17h30 às 18h10 o músico Zenildo Amaral ser apresenta no evento, com voz e violão. Das 18h15 às 19h, haverá teatro e brincadeiras com brinquedos diversos disponibilizados para os pequenos. Já às 19h é a vez da apresentação de Georgia, o anjo azul, para representar o rock clássico e pop, seguido de Companhia Embrujos de Espanha, com danças da cultura espanhola. Na sequência, às 20h, haverá danças árabes e o som da Escola de Música Schubert. Às 20h30, apresentação de balé entreterá o público. Para encerrar, a banda Forró Jão subirá ao palco às 21h.

Domingo (3)

Coletivo de Mulheres Empreendedoras

Em celebração aos 126 anos de Campo Grande, o Coletivo de Mulheres Empreendedoras promove uma programação especial ao longo de agosto, com feiras em diversas praças da cidade. A abertura acontece neste domingo, 3 de agosto, na Praça da Amizade, das 8h às 14h. Com mais de 150 expositoras envolvidas, o evento reúne brechós, artesanatos, gastronomia e serviços, destacando o protagonismo feminino no empreendedorismo local. A proposta é levar cultura, oportunidades e encontros para espaços públicos que representam o espírito comunitário da capital sul-mato-grossense.

Feira Borogodó

A 14ª edição da Feira Borogodó acontece neste domingo, 03 de agosto, das 9h às 15h, na Praça Coophafé, com uma programação especial em homenagem ao Dia dos Pais. O evento reúne atrações culturais para toda a família, como a peça infantil Navegantes, que conta a história da peixinha Douralis em sua jornada do Pantanal ao mar. No clima do rock’n’roll, o Maestro Lang e sua Cozinha Sinfônica abrem a sequência musical, seguidos pelo Valu Samba Trio, Coquetel Blue e a clássica Big Field Band, com mais de duas décadas de estrada. Além das atrações, a feira traz opções criativas de presentes, gastronomia e produtos autorais, celebrando pais e figuras paternas com afeto e estilo.

Por Amanda Ferreira

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais