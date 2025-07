ASL traz palestra sobre economia de carbono neutro

No mês de julho, a ASL (Academia Sul-Mato-Grossense de Letras) traz luz a discussão sobre o papel do Brasil na economia de carbono neutro, durante o projeto ‘ABL na ASL: Palestras Imortais’, em parceria com a Academia Brasileira de Letras. Nesta quinta-feira (31), o palestrante será o escritor, historiador e imortal Jorge Caldeira, ocupante da cadeira 16 da Academia.

A palestra ‘As perspectivas do Brasil no Mercado de Carbono Neutro’ será baseada na obra ‘Brasil, Paraíso Restaurável’, lançada por Caldeira em 2020, em parceria com Júlia Marisa Sekula, economista e cientista política, formada em Londres; e Luana Schabib, jornalista e publicitária nascida em Corumbá, que deverá estar presente no evento.

Segundo Jorge Caldeira, “será dada especial atenção à velocidade que a mudança na direção do carbono neutro está adquirindo no Brasil. Basta ver o caso de Mato Grosso do Sul, onde, a partir de 2022, a gestão Eduardo Riedel transformou um Plano de Carbono Neutro em peça central do planejamento do Estado”. O evento também é uma parceria com a Setesc (Secretaria de Turismo, Esporte e Cultura), por meio da FCMS (Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul).

O debate também abordará as oportunidades de negócios que surgem com a consolidação do cálculo do balanço de carbono como fator para decisões de investimento. Segundo a consultoria McKinsey, o potencial de investimentos de curto prazo pode chegar a US$ 40 bilhões. Além da palestra, o evento também trará música, com a parceria com a UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul) por meio do projeto ‘Música Erudita e suas Fronteiras’, inserido no ‘Movimento Concerto’ e da Confraria Sociartistas, através do projeto ‘Arte na Academia’.

Após a palestra, haverá confraternização no foyer da ASL, com apresentação instrumental com o músico, produtor e diretor musical Otávio Neto.

Jorge Caldeira

Historiador e escritor, Jorge Caldeira é imortal da Academia Brasileira de Letras, ocupando a cadeira 16. É uma figura central na renovação da literatura histórica brasileira. Doutor em Ciência Política e graduado em Ciências Sociais pela USP, construiu uma trajetória marcada pelo rigor acadêmico e pela ousadia narrativa.

Autor de obras que revisitam criticamente a formação econômica e social do país, como História da Riqueza no Brasil (2017), destacou-se também por Mauá, Empresário do Império (1995), referência nos estudos sobre empreendedorismo no Brasil Imperial, e A Nação Mercantilista (1999), que trata das raízes estruturais da economia brasileira.

Organizador da coleção Formadores do Brasil, publicou volumes sobre José Bonifácio e Diogo Antônio Feijó.

Teve também ampla atuação editorial — como publisher da revista Bravo! e editor em veículos como Exame, IstoÉ, Revista da Folha e Ilustrada da Folha de S.Paulo, além de consultor da TV Globo no projeto Brasil 500 Anos. Recebeu a Ordem do Mérito Cultural (2018) e é também membro da Academia Paulista de Letras. Segundo Celso Lafer, é um autor que “traz uma nova visão sobre o Brasil, com múltiplos olhares e profundidade analítica”.

Confraria Sociartista

A pintura ao vivo de julho pela Confraria Sociartista terá duas técnicas diferentes, com os trabalhos visuais de Andréa Luz e Sônia Possi.

Andréa Luz é artista visual e arquiteta, com diversas exposições individuais e coletivas em Mato Grosso do Sul e no Brasil. Integra a Confraria Sociartista e, desde o início da carreira, retrata a vida indígena, a flora e a fauna do Pantanal, utilizando técnica mista de pastel seco, tinta acrílica e carvão.

Sônia Maria de Medeiros Possi desenha mandalas intuitivas e, a partir dessas criações, começou a estudar e praticar outras técnicas como desenho com grafite, lápis de cor e tinta a óleo sobre papel. Atualmente dedica-se aos retratos, criando rostos de pessoas e motivos sacros.

Projeto ‘Movimento Concerto’

Realizado mensalmente pela ASL em parceria com a UFMS, o projeto Movimento Concerto, dentro da vertente “Música Erudita e suas Fronteiras”, traz em julho os músicos Gabriel dos Santos e Pedro Irineu. No repertório solo: Turégano, de Federico Moreno Torroba – Gabriel dos Santos. La Catedral (3º movimento), de Augustin Barrios – Pedro Irineu. No repertório em duo: Opus 34 nº 02, de Ferdinando Carulli – Gabriel e Pedro.

Gabriel dos Santos é violonista e educador musical, com formação técnica pelo Conservatório Musical de Campo Grande e graduação em Música pela UFMS (em conclusão). Participou da Camerata Madeiras Dedilhadas, do Festival Mais Cultura UFMS e foi finalista do XV Concurso de Violão da FITO. Sua atuação se destaca pelo compromisso com a valorização da música como instrumento de expressão e inclusão.

Pedro Irineu é graduando em Licenciatura em Música pela UFMS, estudou com o professor Pieter Rahmeier e participou de apresentações locais e concursos como o XI Concurso Nacional de Violão Fred Schneiter (RJ). Participou de masterclasses com músicos renomados como Everton Gloeden, Gilson Antunes e Daniel Morgade. Atualmente integra a Camerata de Madeiras Dedilhadas.

Instrumental

Após a palestra, na confraternização, haverá apresentação instrumental de Otávio Neto. Cantor, músico, produtor e diretor musical, é natural de Campo Grande (MS) e filho de um índio terena com uma mineira. Iniciou sua trajetória na música ainda na infância. Na adolescência, mudou-se para Curitiba, residindo na casa do maestro Misael Passos e de seu filho Misa Jr., quando teve os primeiros contatos com produção musical e arranjos. Ao retornar para Campo Grande, aprofundou-se na Soul Music e passou a atuar como arranjador e assistente técnico em estúdios. Fundou o projeto Aldeia Black e assinou arranjos para diversos artistas. Otávio Neto soma quase 70 CDs produzidos, abrangendo diferentes estilos musicais, além de DVDs e participações em shows realizados em várias regiões do país.

Serviço: O Chá Acadêmico ‘ABL na ASL: Palestras Imortais’, com Jorge Caldeira, será nesta quinta-feira (31), às 19h30, no Auditório da ASL, rua 14 de julho, 4653, altos do bairro São Francisco, com entrada gratuita.

Por Carolina Rampi