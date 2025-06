25ª Festa do Divino Espírito Santo: Celebração une tradição, fé e união com missas, música ao vivo, quermesse

Neste domingo (8), a Paróquia Divino Espírito Santo celebra a 25ª edição da Festa do Divino Espírito Santo, um dos momentos mais aguardados do ano pelos fiéis da comunidade. A celebração terá início às 9h, unindo a fé, a tradição e a união, com as atividades religiosas, e na parte da tarde com atividades culturais.

Originária de Coxim, onde iniciou há mais de 128 anos, a festa do Divino Espírito Santo é considerada a mais antiga de Mato Grosso do Sul. Com o passar do tempo, os moradores de Coxim que migraram para Campo Grande trouxeram consigo essa tradição, tornando a festa uma parte integrante da cultura local.

O festejo começa com a Missa Solene de Pentecostes, que reunirá as sete comunidades paroquiais em um momento único de espiritualidade e comunhão. Conforme as tradições católicas, o Pentecostes é celebrado 50 dias depois do domingo de Páscoa, data instituída como a ressurreição de Jesus Cristo, e do nascimento da Igreja Cristã.

A programação religiosa será seguida da festa social, marcada por alegria, partilha e confraternização entre os presentes. Mesmo antes do início oficial, o espírito do Divino já se faz presente nos corações dos paroquianos. Destaque para o novenário, que começa no dia 29 de maio e segue até 6 de junho, mobilizando fiéis em orações e missas diárias, fortalecendo a preparação espiritual da comunidade.

Mais do que uma festividade, a Festa do Divino representa um verdadeiro ato de fé, união e compromisso. Os devotos que participam da organização se dedicam com alegria, empenho e gratidão. Para muitos, esse esforço é uma forma concreta de agradecer pelas graças recebidas e de fortalecer os vínculos espirituais e comunitários.

A expectativa é de que fiéis de toda a região compareçam, reforçando os laços de fé e tradição que marcam a identidade da paróquia. Toda a comunidade é convidada a participar desse momento especial de celebração.

A Festa do Divino Espírito Santo é, para a Paróquia, um momento de profunda comunhão espiritual entre as sete comunidades que a compõem. “Para nós significa um grande momento em que todas as nossas sete comunidades se encontram para celebrar o Divino Espírito Santo, nosso padroeiro”, afirma o pároco Luiz Carlos da Costa Leite. Ele destaca ainda que a expectativa da celebração se renova anualmente. “Todos os anos vivemos essa expectativa de celebrar o Pentecostes, mantendo sempre a comunhão, unidade e fraternidade.”

Neste ano, a festa celebra sua 25ª edição, marco importante na trajetória da paróquia e da devoção ao Divino Espírito Santo. “É nítido que a festa do Divino vem crescendo a cada ano. São 25 anos de festa e 24 anos de paróquia”, relembra. Segundo ele, o aumento da participação popular demonstra o quanto a celebração se enraizou na vida dos fiéis. “A cada ano que vai se passando, a quantidade de pessoas vai aumentando, e a expectativa hoje não é somente nossa, mas das milhares de pessoas que acreditam e participam de nossa festa. Foi uma construção realizada ano após ano, e hoje nossa festa acolhe de 3 a 5 mil pessoas todos os anos. Não desistir e sempre acreditar que vai dar certo sempre foi nossa motivação.”

Preparativos

A preparação espiritual para a festa começa dias antes, com o tradicional novenário, que reúne diariamente as comunidades em oração e celebração. “A participação tem sido muito boa em todos os dias da novena. As seis primeiras noites as missas são realizadas nas comunidades que fazem parte de nossa paróquia. Cada uma celebra um dia. E as três últimas noites estão sendo na Matriz. E sempre com uma ótima participação. Cada dia aumenta mais.”

A mobilização dos voluntários é outro ponto alto da Festa do Divino, especialmente neste ano comemorativo. “Estamos preparando a festa desde o ano passado com o trabalho das princesas. Ao todo, cerca de 200 voluntários estarão nas diversas equipes de trabalho e, como todos os anos, irão desempenhar o servir com muito amor”, destaca.

Programação

Na parte social, a 25ª edição traz novidades que reforçam o caráter comunitário e festivo do evento. “A grande novidade desse ano será o Costelão, que já está sendo um grande sucesso. Já vendemos os convites de forma antecipada e a expectativa é que dê tudo certo, pois é a primeira vez que iremos realizar o Costelão.” Além disso, a festa contará com barracas de espetinho, arroz carreteiro, pastel, bolos, doces, bebidas e os tradicionais leilões com prendas doadas por fiéis.

Outro destaque é a visita das bandeiras do Divino, que percorrem as casas dos paroquianos com orações e cantos tradicionais. “Ano que vem nós queremos expandir essa devoção… Nós acreditamos que a Festa do Divino já faz parte da vida de nossos paroquianos. Então, nosso objetivo é melhorar mais e mais nos próximos anos para sempre melhorar a nossa festa”, conclui.

A celebração

A devoção ao Divino Espírito Santo é uma tradição religiosa católica profundamente enraizada em diversas regiões do Brasil, especialmente no interior. Ela está ligada à celebração de Pentecostes, data que marca a descida do Espírito Santo sobre os apóstolos, segundo a Bíblia. Esse momento simboliza a inspiração divina, a renovação da fé e a presença de Deus que guia e fortalece a comunidade cristã. Representado pela figura de uma pomba branca, o Divino Espírito Santo é associado à paz, à sabedoria e à união entre os povos.

Além do aspecto religioso, a Festa do Divino Espírito Santo tem um forte componente cultural e comunitário. É uma celebração que envolve não apenas ritos litúrgicos, como missas e novenas, mas também atividades sociais, musicais e gastronômicas. Comum em várias cidades brasileiras, a festa costuma reunir famílias, fiéis e visitantes em momentos de confraternização, fortalecendo os laços sociais e resgatando tradições populares, como o levantamento de mastros, a visita das bandeiras e os leilões de prendas.

Serviço: A 25ª Festa do Divino Espírito Santo será realizada neste domingo (8), a partir das 9h, na Rua Galeão, 730 – Jardim Aero Rancho.

