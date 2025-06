Michel Teló e Bruninho & Davi são confirmados no Arraial do Banho de São João

Evento será realizado em Corumbá e Ladário de 20 a 23 de junho

Uma das festas juninas mais importantes do Brasil, o Arraial do Banho de São João, realizado em Corumbá e Ladário, anunciou o cantor e compositor Michel Teló como uma de suas atrações nacionais. Serão quatro dias de festa, do dia 20 a 23 de junho, realizadas em locais como a Praça do Porto Geral, Ladeira Cunha e Cruz, Praça da República, Ladeira José Bonifácio e Centro de Convenções do Pantanal Miguel Gomez. Reconhecido como Patrimônio Cultural do Brasil, o evento popular reúne apresentações folclóricas, shows musicais, comidas típicas e manifestações religiosas que reforçam o valor histórico e simbólico das tradições juninas corumbaenses.

Conforme a Prefeitura de Corumbá, o show de Teló está marcado para o dia 23 de junho, ápice do festejo com o banho do santo nas águas de Porto Geral. Além disso, a prefeitura também anunciou nomes como Victor Gregório & Marco Aurélio (20 de junho), Bruninho & Davi (21 de junho) e Loubet (22 de junho) como apresentações nacionais, mas a programação completa ainda não foi divulgada.

Concurso de Andores

O Concurso de Andores visa perpetuar uma das tradições de Corumbá, e ainda colocar em evidência o que a cidade possui de mais criativo, rico e singular em matéria de festejo junino. Qualquer pessoa, sendo festeira ou não, pode participar do concurso, exceto funcionários da Fundação da Cultura e do Patrimônio Histórico de Corumbá ou parentes dos mesmos em até 2º (segundo) grau.

Serão duas categorias: tradicional e pluralidade; na categoria tradicional, os andores concorrentes devem manter o uso das cores vermelho e branco, bem como adornos que remontem à tradição decorativa dos andores de São João; serão aceitos apenas andores com imagens sacras e que não contem com utilização de aparatos tecnológicos/eletrônicos; já na categoria pluralidade serão aceitos andores que trazem temas, recortes da atualidade, sendo possível alteração das cores tradicionais e/ou elementos decorativos para adorno do andor que difiram da disposição estética tradicional. Cada festeiro(a) poderá se inscrever em apenas uma das categorias, sendo passível de desclassificação em caso de inscrição dupla. As inscrições serão realizadas no Museu Casa do Dr. Gabi – Espaço de Memória (Rua Cuiabá, 1.181), das 08 às 14h entre os dias 09 e 18 de junho de 2025.

Os prêmios para a Categoria Tradicional irão variar de R$ 3 mil (1º lugar) a R$ 1.500 (4º lugar) e para a Categoria Pluralidade entre R$ 3 mil a R$ 1 mil.

Também há o Concurso de Miniandores, com premiações variando entre R$ 500 a R$ 300, voltado para crianças e adolescentes residentes em Corumbá, com idade mínima de 12 anos e máxima de 16 anos.

Quadrilhas

O Arraial de São João ainda traz para a população os concursos de quadrilhas infantis e adultos, realizados no dia 21 de junho. Para as quadrilhas infantis serão aceitos integrantes dos 6ºs e 7ºs anos do Ensino Fundamental, com idade entre 10 e 14 anos. Além disso, as músicas utilizadas deverão ser apenas de estilo junino, e os grupos serão julgados por meio dos Elementos coreográficos das quadrilhas tracionais; traje típico junino; Liderança e Animação; Harmonia, Animação e Musicalidade. Serão premiados os três primeiros colocados com os respectivos valores: 1º lugar: R$ 4.000,00 (quatro mil reais); 2º lugar: R$ 3.000,00 (três mil reais); 3º lugar: R$ 2.000,00 (dois mil reais). As inscrições serão gratuitas e poderão ser feitas do dia 06 até o dia 16 de junho, no Museu Casa do Dr. Gabi – Espaço de Memória (Rua Cuiabá, 1.181, Centro), das 08h às 14h. Serão aceitas inscrições virtuais, com o envio de todo o material e documentação para o email [email protected], respeitado o prazo de inscrição mencionado no caput, entre às 08h da manhã do dia da abertura e às 23h da data de encerramento.

Já para as quadrilhas adultas, só poderão conter integrantes com idade superior a 14 anos completos, sob pena de desclassificação. O grupo concorrente deverá possuir no mínimo 14 e no máximo 30 integrantes participando da apresentação. Assim como as quadrilhas infantis, os critérios de avaliação serão os mesmos, e os prêmios são de R$ 8 mil para o 1º lugar, R$ 6.500 para o 2º lugar e R$ 5 mil para o 3º lugar.

O banho

Em 2021, o Banho de São João de Corumbá e Ladário–MS foi reconhecido como Patrimônio Cultural do Brasil. Congregando o culto a São João Batista e ao orixá Xangô, a festividade reúne uma série de rituais, como procissões, cortejos, novenas e giras em terreiros de candomblé e umbanda, reunindo a população em fé, alegria e afeto. Percorrendo as casas dos festeiros – realizadores de festas em homenagem ao santo –, o roteiro do Banho de São João inclui, ainda, a decoração de altares e andores, queima de fogueiras e realização de oferendas, além de rezas e terços, giras em terreiros e levantamento de mastros. Na passagem do dia 23 para 24 de junho, a população se dirige às margens do rio Paraguai para realizar, assistir e participar do ritual do banho: em Corumbá, o banho acontece no Porto Geral e, em Ladário, no Porto Ladário. É o ápice da celebração, a festa pública, para onde convergem as festas das casas e dos terreiros.

