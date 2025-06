 Dois jovens morrem em acidentes com moto em Dourados e Itaporã no fim de semana

Dois acidentes fatais envolvendo motociclistas marcaram o fim de semana nas regiões de Dourados e Itaporã, em Mato Grosso do Sul. As vítimas, Felipe Rodovalio de Alencar dos Santos, de 19 anos, e Luan Camargo dos Santos, de 24, morreram em circunstâncias distintas, mas com um ponto em comum: ambos pilotavam motos no momento das colisões.

Na manhã deste domingo (8), Felipe Rodovalio, morador de Itaporã e trabalhador como moto entregador, bateu a moto em um poste de iluminação pública e morreu no local. O acidente aconteceu na MS-156, nas proximidades de uma pedreira localizada entre Itaporã e Dourados.

De acordo com as primeiras informações, o jovem seguia em direção a Dourados quando, por motivos ainda desconhecidos, perdeu o controle da motocicleta, saiu da pista e colidiu violentamente contra o poste. O Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado, mas Felipe não resistiu aos ferimentos. Equipes da polícia e da perícia técnica estiveram no local para apurar as causas do acidente.

No sábado (7), outro acidente grave ceifou a vida de Luan Camargo dos Santos, de 24 anos, no Centro de Dourados. Ele pilotava uma motocicleta Yamaha XT quando colidiu contra um Jeep Compass no cruzamento da Avenida Weimar Gonçalves Torres com a Rua Benjamin Constant.

A dinâmica do acidente está sob investigação, mas a colisão foi violenta e Luan também não resistiu aos ferimentos. O caso mobilizou a Guarda Municipal, Polícia Civil e equipe de trânsito para os procedimentos legais e a liberação do corpo.

