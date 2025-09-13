22ª Parada da Cidadania LGBT+ movimenta Capital neste sábado com show de Wanessa Camargo

Evento reúne atrações culturais, trio elétrico e promete noite de celebração e luta na Praça do Rádio Clube

A 22ª edição da Parada da Cidadania e Orgulho LGBTQIAPN+ já acontece em Campo Grande neste sábado (13). A concentração começou às 13h, na Praça do Rádio Clube, onde o público se reúne para acompanhar apresentações culturais e o show nacional da cantora Wanessa Camargo, marcado para às 21h.

O tradicional trio elétrico sairá às 16h da Praça, percorrendo a Rua Padre João Crippa, a Rua Dom Aquino, depois a Avenida Calógeras e a Rua Barão do Rio Branco, retornando em seguida ao ponto de partida.

Em vídeo publicado no Instagram oficial da Parada, Wanessa fez questão de chamar o público. “Eu estarei na Parada da Diversidade e do Orgulho LGBTQIAPN+ de Campo Grande e estou muito feliz de fazer parte desse momento. Vai ser uma noite linda, de celebração, respeito e muito amor”, afirmou.

A organização é da ATTMS (Associação das Travestis e Transexuais de Mato Grosso do Sul), em parceria com o Ibrat/MS (Instituto Brasileiro de Transmasculinidades/MS) e o Coletivo Bozó das Travestis. O evento conta ainda com apoio da Subsecretaria de Políticas Públicas para a População LGBTQIA+, da SEC (Secretaria de Estado da Cidadania), da Setec (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura) e da Fundação de Cultura de MS.

