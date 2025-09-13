MS chega ao segundo ouro nos Jogos da Juventude

Pontaporanense de 16 anos conquista medalha também no salto em altura

Mato Grosso do Sul conquistou sexta-feira (12) sua segunda medalha de ouro nos Jogos da Juventude, que acontecem em Brasília até o dia 25. O título veio no atletismo, com a vitória do pontaporanense Kevin Tobias Aguero nos 400m masculino, em 47s58, melhor marca da carreira. Na mesma prova, o também sul-mato-grossense Max Alves terminou em quarto lugar, com 48s94. Com o resultado, o Estado soma oito medalhas: dois ouros, duas pratas e quatro bronzes, e ocupa a sétima posição no ranking nacional.

A natação é a modalidade mais produtiva até agora, com três medalhas. O campo-grandense Bento Gobetti foi ouro nos 100m costas com tempo de 58s59 e prata nos 50m costas, ao alcançar 27s56, além do bronze nos 100m peito, com Daniel Coelho de Campos, com 1min7s47. Além do ouro de Kevin, o atletismo também rendeu uma prata no salto em altura, com Paulo Henrique Marques Teles, ao atingir 1m99, e um bronze nos 800m, com Max Alves, que terminou a prova com o tempo de 1min53s85. O tênis de mesa completa a lista com dois bronzes por equipes, com a dupla masculina Heitor Sousa Rieff e Leonardo Hitoshi e, no feminino, Lavinia Miyata e Valentina Saravi.

Até o fechamento desta reportagem, São Paulo liderava o quadro de medalhas com 17 ouros, seguido por Paraná (7), Santa Catarina (7), Rio de Janeiro (5), Maranhão (5) e Distrito Federal (3).

/

Frustração vira combustível para Kevin

Recentemente, Kevin Aguero perdeu a vaga para o Sul-americano num torneio classificatório. “Mas não abaixei minha cabeça. Aquilo me serviu de motivação. No Brasileiro sub-20, semana passada, fiz minha melhor marca e fiquei com a prata”, disse o atleta ao site do COB (Comitê Olímpico Brasileiro). E não parou por aí. No segundo dia de competições dos Jogos, mostrou consistência, sagrou-se bicampeão dos 400m rasos e garantiu ao Mato Grosso do Sul uma medalha de ouro. “Como eu disse, não me entreguei. Acreditei e consegui”, comemorou.

Kevin é atleta da Apev e diz que treina muito forte. “Como posso dizer? Não sou muito privilegiado na altura”, brincou. Por isso, ele se concentra em trabalhar bem a técnica. “Eu preciso aperfeiçoar meus movimentos para conseguir compensar a diferença da estatura”, contou. Os resultados têm sido expressivos. Especialmente quando se leva em consideração que os 400m rasos entraram de vez na vida de Kevin no ano passado. “Cheguei a ser campeão brasileiro sub-16 nos 1.000m com barreiras. Até fiz parte da Seleção Brasileira sub-14 num Sul-americano e escolar e fui prata nos 800m rasos”, enumerou.

/

Aprimorar a técnica

“Eu quis fazer atletismo por causa da velocidade. Procurei um projeto sobre o qual li num panfleto na escola por isso. Até passei rapidamente pelo salto em altura, mas logo estava nas provas de fundo”, relembrou. “Até que em março do ano passado testei os 400m num torneio estadual e acharam que eu era bem rápido para um fundista. Aí consegui a mudança”, prossegue o destaque do Estado em entrevista ao COB.

Agora, numa prova que ama, Kevin agradece todo o tempo que passou nas competições de fundo. “Como disse, tenho sempre que aprimorar minha técnica para competir bem. E tanto tempo treinando como fundista me ajudou muito a resistência. Hoje isso faz diferença para mim”, refletiu. Bicampeão dos Jogos da Juventude aos 16 anos, ele ainda tem a possibilidade de mais um ano no evento. “Quero voltar ano que vem, claro! Buscar esse tricampeonato.”

Por Melissa Ramos

/

