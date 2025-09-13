Motociclista sofre fratura exposta após colisão com carro em Três Lagoas

Acidente aconteceu na manhã deste sábado (13); vítima foi socorrida consciente e levada ao hospital

Um acidente registrado na manhã deste sábado (13) deixou um motociclista gravemente ferido em Três Lagoas, a 325 quilômetros de Campo Grande. A vítima, que pilotava uma Honda Biz, teve fratura exposta em uma das pernas após a colisão com um carro.

Testemunhas relataram que o automóvel saía de um comércio quando atingiu a moto. O motorista teria esperado a passagem de um veículo, mas não percebeu que a motocicleta vinha logo atrás. O impacto foi na parte dianteira do carro, derrubando o condutor da moto no asfalto.

Moradores da região se mobilizaram para ajudar até a chegada do resgate. Eles usaram papelões para protegê-lo do sol forte e acionaram os bombeiros. O motociclista foi levado ao hospital consciente e orientado.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e a Polícia Militar também estiveram no local. Os veículos envolvidos tiveram danos com a batida.

