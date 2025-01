Corpo encontrado no Porto de São Miguel pode ser vítima de homicídio

Foi identificado o corpo do homem encontrado em estado avançado de expectativa nas margens do Porto de São Miguel, na cidade paraguaia de Carmelo Peralta, próximo a Porto Murtinho, a 438 quilômetros de Campo Grande. Luciano Caballero, de 61 anos, teve a identificação confirmada por familiares, que já organizaram vagas para custear, traduzir e sepultar.

Segundo uma nota divulgada pelas autoridades locais, Luciano era conhecido na região por coletar materiais recicláveis ​​que vendiam para subsistência. A princípio, a Polícia Nacional tratava o caso como um possível afogamento. No entanto, novos acusados ​​levantados pela perícia indicam que ele pode ter sido vítima de homicídio, já que danos graves foram encontrados no rosto da vítima.

Um barco foi localizado próximo ao corpo, o que adiciona mais um elemento ao mistério que envolve o caso. A investigação aponta que o crime teria ocorrido na madrugada de quarta-feira, 1º de janeiro. O corpo foi recolhido e levado para o setor de saúde para exames mais detalhados, que poderão confirmar a causa da morte e trazer novas pistas sobre o possível autor do crime.

