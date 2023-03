Vendas de máquinas agrícolas despencam em fevereiro

Em fevereiro, as vendas de máquinas agrícolas no Brasil totalizaram R$ 5,034 bilhões, representando uma queda de 11,4% em relação ao mesmo mês do ano anterior, de acordo com a Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos (Abimaq). A queda acumulada no primeiro bimestre do ano é de 19,12%.

O presidente da Câmara Setorial de Máquinas e Implementos Agrícolas da Abimaq, Pedro Estevão Bastos, afirmou que desde novembro o setor vem apresentando uma queda média de 20%, e não houve melhorias desde então. Apesar de ainda não ser uma estimativa oficial, a previsão para 2023 é de uma queda de 10% no setor.

Por outro lado, o faturamento total, incluindo vendas internas e exportações, teve uma queda ligeiramente menor de 17,3% no acumulado de janeiro e fevereiro, com as exportações crescendo 9,8% em relação ao mesmo período do ano anterior. O resultado, no entanto, se deve ao represamento de pedidos antigos e à lentidão do mercado interno, que tem focado mais nas exportações.

De acordo com Pedro Estevão Bastos, o governo está estudando um aporte adicional de R$ 17 bilhões ao Plano Safra 2022/23 para todas as linhas de financiamento, com a maior parte desse valor destinado ao Moderfrota. Bastos espera que, mesmo que a quantia de R$ 11 bilhões seja difícil de ser alcançada, um eventual aporte em abril possa ajudar a melhorar a situação do setor.

Bastos se reuniu com o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, no último dia 8 e relatou que o governo foi receptivo à demanda de R$ 45 bilhões para o setor no próximo Plano Safra. Ele afirmou que está otimista com a possibilidade de um aporte em abril e que isso demonstra que o atual governo reconhece a importância do setor de máquinas agrícolas e está disposto a ouvir.

