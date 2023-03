Yuri Marçal apresenta na Capital o show “Nem se minha vida dependesse disso”

O comediante Yuri Marçal chega com tudo em Campo Grande no dia 2 de julho, às 20h, no Teatro Dom Bosco. Sua primeira vez na Capital é com o novo show “Nem se minha vida dependesse disso”. No espetáculo, Yuri traz um papo sincero que cativa, te fazendo rir e se emocionar.

Em um papo sincero sobre sentimento e afeto, Yuri fala sobre as dificuldades de se relacionar com outras pessoas desde a infância até a fase adulta em um espetáculo que vai te fazer dar muita risada, mas que também vai te emocionar!

Com mais de 7 anos de carreira, Yuri vem se consolidando cada vez mais no meio do humor. Em 2022, ele fez história ao se apresentar no Theatro Municipal de São Paulo, sendo o primeiro humorista negro a fazer um show solo e esgotando os ingressos em apenas 1 dia.

Como senão bastasse, Yuri consagrou-se como o primeiro humorista negro do Brasil a ganhar um especial de comédia na Netflix, o show “Ledo Engano”, em que aborda temas sobre família, raça e religião. E para fechar 2022 com chave de ouro, o humorista que é apaixonado por futebol, foi convidado pela FIFA, para ser o animador oficial da torcida brasileira no Catar, algo jamais imaginado por ele.

Ingresso

Comprando pelo site oficial da Sparta Produções você tem a facilidade em utilizar o ingresso digital no seu celular (Wallet ou Google Pay). Compre agora, e garanta seu ingresso. Agora é sua vez de fazer história com Yuri Marçal, corre garantir o seu ingresso para curtir esse show imperdível.

