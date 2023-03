Notificações de Chikungunya dobram no Estado em uma semana

A febre chikungunya é uma doença viral transmitida pelos mosquitos Aedes aegypti e Aedes albopictus. No Brasil, a circulação do vírus foi identificada pela primeira vez em 2014. Chikungunya significa “aqueles que se dobram” em swahili, um dos idiomas da Tanzânia. Refere-se à aparência curvada dos pacientes que foram atendidos na primeira epidemia documentada, na Tanzânia, localizada no leste da África, entre 1952 e 1953.

Não é possível ter chikungunya mais de uma vez. Depois de infectada, a pessoa fica imune pelo resto da vida. Os sintomas iniciam entre dois e doze dias após a picada do mosquito. O mosquito adquire o vírus CHIKV ao picar uma pessoa infectada, durante o período em que o vírus está presente no organismo infectado. Cerca de 30% dos casos não apresentam sintomas.

Os sintomas da doença são; Febre; Dores intensas nas articulações; Dor nas costas; Dores pelo corpo; Erupção avermelhada na pele; Dor de cabeça; Náuseas e vômitos; Dor retro-ocular; Dor de garganta; Calafrios; Diarreia e/ou dor abdominal (manifestações do trato gastrointestinal são mais presentes em crianças).

