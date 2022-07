Festival de Inverno de Bonito: Daniel é a primeira atração confirmada

O cantor sertanejo Daniel foi a primeira atração confirmada para o 21º Festival de Inverno de Bonito, que acontece no município nos dias 25 a 28 de agosto.

De acordo com a publicação feita no Diário Oficial da União desta quarta-feira (06), a apresentação do cantor está prevista para a abertura do Festival, no dia 25 de agosto, à partir das 21h45m, com duração de 1 hora e 30 minutos.

No contrato, Daniel receberá o valor de R$260.000,00 para o show no Festival e mais R$ 230.000,00 para um segundo show na cidade de Aquidauana, no dia 14 de agosto, às 23 horas, para o EXPOAQUI – 130º Aniversário do município de Aquidauana/MS.

Outras atrações musicais ainda não foram divulgadas e não há previsão de que o cantor sertanejo faça uma turnê por Mato Grosso do Sul além dos eventos em agosto. Daniel está recentemente em shows por todo o Brasil com a turnê “Por toda minha vida”, para celebrar os 40 anos de carreira.

Festival de Bonito

A 21ª edição do Festival de Inverno de Bonito que aconteceria entre os dias 28 e 31 de julho teve sua data transferida para os dias 25 a 28 de agosto.

Mesmo com a mudança da data, alguns pontos do evento foram definidos durante a audiência pública realizada em 30 de março. O tema deste ano é “Um Mergulho no Imaginário – Arte, Cultura, Turismo e Meio Ambiente” que tem como objetivo mesclar todos os setores, envolvendo a comunidade, artistas locais, gastronomia e turismo em uma edição especial que celebra o retorno da festa após dois anos sem a realização do evento.

O Festival de Inverno de Bonito está celebrando os seus 21 anos de existência após a interrupção de dois anos devido a pandemia. Serão quatro dias de atrações de teatro, artes visuais, cinema, oficinas educativas, dança, circo, música e muita cultura. O evento é gratuito.