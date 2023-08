Com déficit de profissionais, Hospital Regional terá concurso público com 279 vagas

Foi publicado nesta quinta-feira (18), no Diário Oficial do Estado, a autorização para realização de concurso público para preenchimento de 279 vagas no HRMS (Hospital Regional de Mato Grosso do Sul). O decreto ocorre após o MPMS (Ministério Público) receber denúncias de falta de médicos socorristas em emergências e plantões.

De acordo com edital, serão 119 vagas para profissionais de serviços hospitais, 140 vagas para técnico de serviços hospitalares e 20 vagas para auxiliares técnicos de serviços hospitalares. A diretora-presidente do HRMS reforça que o decreto visa preencher vagas onde há falta de profissionais. “O concurso é uma medida essencial para suprir o déficit de profissionais que enfrentamos atualmente e garantir a qualidade do atendimento prestado à população”.

A denúncia feita ao Ministério Público, por meio da ouvidoria do hospital, alegava falta de profissionais no setor de Cirurgia Geral, o que sobrecarregava outros setores e médicos, que precisavam atender pacientes da cirurgia geral. A autorização foi publicada nove anos depois do último concurso realizado no Hospital Regional, em 2014.

Entre as funções disponíveis para preenchimento estão Fonoaudiólogo, Enfermeiro, Farmacêutico, Psicólogo, entre outros. O edital ainda não tem data de lançamento, deve estabelecer as normas e os procedimentos para o recrutamento e a seleção dos candidatos, bservando os dispositivos da legislação vigente.

Confira o detalhamento e quantitativo de vagas:

Profissional de Serviços Hospitalares

Fonoaudiólogo – 5

Assistente Social – 5

Fisioterapeuta – 15

Psicólogo – 4

Farmacêutico – 10

Farmacêutico Bioquímico – 2

Biomédico – 2

Enfermeiro – 30

Engenheiro Clínico – 1

Nutricionista – 1

Médico – 44

Técnico de Serviços Hospitalares

Costureiro – 2

Agente Condutor de Veículos – 5

Agente de Serviços Hospitalares – 30

Agente de Farmácia – 20

Técnico em Radiologia – 22

Técnico de Laboratório – 9

Técnico de Enfermagem – 52

Auxiliar Técnico de Serviços Hospitalares

Auxiliar de Serviços Hospitalares – 10

Auxiliar de Lavanderia – 10

